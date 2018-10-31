معلومات كاملة عن ترهل الجلد حول العين

احرصي على تدليك منطقة ما حول العينين يومياً للتقليل من الهالات السوداء

تـ ر هـ ل! تعتبر هذه الكلمة من أكثر الأمور التي تطارد النساء وتهربن بدورهن منها على الدوام، فما بالك إن طالت ترهل الجلد حول العينين، الذي يزيدن عمر المرأة سنوات ويخفف من رونقها ويحجب جمال عينها، وفي هذه المقال جمعنا لك كل ما ترغبين معرفته عن أسباب الترهل حول العينين وطرق علاجها ابتداءً بالوصفات الطبيعية ومروراً بالتمارين التدليك وليس انتهاءً بالعمليات الجراحية.

أسباب ترهل الجلد تحت العينين:

العوامل الوراثية.

ضعف العضلات حول منطقة العين وارتخائها.

التقدم بالعمر.

إهمال منطقة حول العين أو المبالغة في العناية والفرك الزائد لممنطقة حول العينين.

نقص في الفيتامينات المفيدة للبشرة مثل فيتامين C وK وE مما يؤدي إلى خشونة البشرة ونقص مرونتها وبالتالي زيادة تعرضها للترهل والشيخوخة المبكرة.

فرك العينين باستمرار وبقوة أو إزالة المكياج عنهما بطريقة خاطئة .

التدخين يعرض البشرة للجفاف وبالتالي يزيد من احتمال ترهلها وارتخاء الجفون.

التعرض لفترات طويلة لأشعة الشمس المباشرة يؤدي إلى زيادة سماكة الجلد حول العين وجفافه وترهله.

الوصفات الطبيعية لعلاج ترهل الجلد حول العينين:

اخترنا لك أفضل 5 وصفات طبيعية تخفف من ترهل الجلد حول العينين وتعيد شباب البشرة، اطلعي عليها وعلى مكوناتها واختاري منها الأسهل لك.

خلطة الزيوت الطبيعية للتخفيف من ترهل الجلد حول العين

قومي بخلط 3 قطرات من كل من زيت الخروع وزيت الزيتون وزيت اللوز وزيت جوز الهند، وقومي بتدليك منطقة التجاعيد بها بأطراف الأصابع وبلطف شديد لتحصلي على بشرة رطبة ومشدودة مع الاستمرار بتطبيق هذه الخلطة كل يوم قبل النوم.

وصفة الشاي الأخضر للتخلص من ترهل الجلد حول العينين

يمكن استخدام الشاي الأخضر للتخلص من ترهلات العين عن طريق عمل كمادات شاي أخضر وكما أن شرب كوب من الشاي الأخضر بشكل يومي يؤدي للحصول على بشرة مشدود وخالية من التجاعيد والترهلات، وذلك نظراً لاحتوائه على مواد تساعد على إفراز مادة الإيلاستين التي تساعد في تليين البشرة وتمنع ترهل العين وظهور التجاعيد حولها.

وصفة الخيار بأشكالها المختلفة من عصير وخليط وشرائح للتخلص من ترهل الجلد حول العين

كوني ذكية واستغلي خصائص الخيار الرائعة لشد البشرة وترطيبها، فلا ضير من وضع شرائح الخيار تحت العينين أو عصر الخيار وتصفيته ومن ثم غمس قطعة من القطن في عصير الخيار ومسح المنطقة حول العينين قبل النوم يومياً أو إذا كنت تفضلين الماسكات قومي بخلط حبة خيار بالخلاط ووضعها عليعلى المنطقة حول العينين واغسلي وجهك بعد 30 دقيقة بالماء البارد.

وصفة العسل والزنجبيل لشد الجلد حول العينين

ابرشي قطعة زنجبيل طازجة وأضيفي إليها ملعقة من العسل وامزجيهما جيداً وضعي الخليط على المنطقة المحيطة بعينيك لمدَّة لا تقل عن 10 دقائق مع تجنب دخولها للعينين، ومن ثم اغسلي وجهك بالماء البارد.

مكعبات ماء الورد المثلجة لإزالة ترهل الجلد حول العينين

يستخدم الثلج لشد البشرة حول العينين والتخلص من التجاعيد الموجودة بها، كل ما تحتاجين القيام به هو وضع ماء الورد في قوالب الثلج وتركه ليتثلج ومن ثم فرك المنطقة حول العينين بمكعب الثلج لمدة 5 دقائق.

التمارين اللازمة لإزالة ترهل الجلد حول العينين

على الرغم من قلة الاهتمام بتمارين العينين لشد بشرة الجفون والتخلص من التجاعيد الموجودة بها، إلا أنها تعتبر من أفضل الطرق وأنجحها للتخفيف منها، وقد اخترنا لك 4 تمارين بسيطة سوف تخفف بشكل ملحوظ من ترهل الجلد حول العينين إن وجد وسوف تأخره إذا لم تتعرضي إليه بعد:

قومي بوضع إصبعك أسفل الحاجب وارفعي الجفن ببطء وانتظري لمدة 10 ثوانٍ قبل ارتخاء الجفن مرة أخرى، قومي بتكرار هذه الحركة 10 مرات على أقل تقدير و3 مرات يومياً للتخلص من تجاعيد الجفون.

أغلقي عينيك ومن ثم قومي بتدليك منطقة ما حول العين ابتداء من الزاوية الخارجية للعينين بواسطة الإصبع الوسطى أو البنصر وباتجاه الزاوية الداخلية للعين مرة مع عقارب الساعة ومرة أخرى بعكس عقارب الساعة. ومن ثم أريحي عينيك لمدة 15 ثانية وأعيدي الكرة 5 مرات على الأقل.

أغلقي عينيك، وقومي بالضغط على المنطقة حول العينين بالسبابة الوسطى والبنصر، لمدة لا تقل عن 5 دقائق، هذه الحركة تخفف من الانتفاخ حول العينين وتخفف من ظهور التجاعيد.

احرصي على تدليك منطقة الصدغين بالسبابتين بحركة دائرية بكلتا اليدين لمدة 5 دقائق يومياً، وهذه الحركة تزيد من تنشط الدورة الموية ويزد ضخ الدم على هذه المنطقة مما يجعل البشرة أكثر نضارة وشباباً.

ضعي سبابتك تحت العينين مع ضغط خفيف ومن ثم قومي بالنظر إلى السقف لمدة 10 ثواني، قومي بتكرار هذه الحركة 10 مرات في اليوم.

إزالة ترهل الجلد حول العينين باستخدام الكريمات

اختاري الكريمات التي تحتوي على الريتينول وفيتامين K والبيبيدات، وكذلك لا تترددي باختيار الكريمات ذات النوعية الجيدة والموثوقة المصدر، وبدورنا ننصحك باختيار كريم فيشي ليفت أكتيف عناية للعينين لمقاومة التجاعيد وشد البشرة حول العين، وكذلك جربي منتج ريديرميك آر من لاروش بوزيه حيث يحتوي هذا الكريم على مكونات فريدة وفعالة كالريتينول النقي والريتينول منظم التأثير الذي يعمل على تصحيح عيوب للبشرة مع مراعاة رقة البشرة حول العين وحساسيتها للمواد الفعالة.

العمل الجراحي لإزالة ترهل الجلد حول العينين

إذا كنت تعانين من ترهلات حول العينين شديدة ولم تنفع معها الوصفات الطبيعية والكريمات، قومي باستشارة الطبيب المختص لتقييم حالتك فدرجة الترهل وموقعه تختلف من امرأة إلى أخرى، وهنا يقرر الطبيب الإجراء الجراحي المناسب الحقن بالبوتوكس أو شد الجفون أي ما يسمى بليبفاروبلاستي ، أي إزالة الأجزاء الزائدة من الجفون. سواء كانت تلك الأجزاء جلد أو دهون أو حتى شد للعضلات الوجهيه، وتعيد هذه العملية نضارة وجهك ليبدو أصغر سننا و لكن فى بعض الأحيان تتم مع عمليات تجميلية أخرى لاستعادة نضارة الوجه مثل حقن الدهون أو تجميل الأنف. وفي هذه العملية يتم إصلاح العضلات الشادة للجفن المصابه بترهل وأيضاً ترهل الجفون العليا والسفلى، وتحتاجين فقط لأسبوع واحد لإزالة الغرز الجراحية خلال الخمسة أيام الأولى بعد العملية.

نصائح للوقاية من ترهل الجلد حول العينين

رطبي البشرة الرقيقة حول العينين بالمرطب المناسب والخاص بها ودلكي به البشرة بحركات دائرية خفيفة جداً لإزالة الجلد الميت وتنشيط الدورة الدموية.

اختاري منتجات العناية بمنطقة حول العينين التي تحتوي على الببتيدات ، و حمض النيكوتينيك ، و الكافيين ، السيراميد ، و الريتينول فهذه المكونات تساعد على محاربة التجاعيد والخطوط الدقيقة.

اشربي الكثير من الماء لتخلصي بشرتك وجسمك من السموم وتحسني نوعية بشرتك.

لا تتهاوني في النوم لمدة لا تقل عن 7 ساعات يومياً، حيث يعتبر السهر من أكثر الأسباب التي تؤثر على منطقة ما حول العينين وتصيب اببشرة بالشيخوخة المبكرة

كوني لطيفة مع البشرة حول منطقة العين لأنها أرق 10 مرات أرق من أجزاء البشرة الأخرى من وجهك .

تجنبي استخدام الشمع في الحاجب لأنه قد يلحق الضرر بالطبقة العليا من الجلد حول عينيك.

استخدمي واقي الشمس الخاص بالعين قبل الخروج إلى الشمس وارتداء النظارات الواسعة التي تغطي منطقة ما حول الشمس بالكامل.

احرصي على تدليك منطقة ما حول العينين بشكل يومي للتقليل من الهالات السوداء والإنتفاخ والخطوط الدقيقة بشكل يومي.

بعد أن تعرفت على الطرق المختلفة لعلاج ترهل الجلد حول العينين، امنحي نفسك وجمالك القليل من الوقت يومياً لتطبقي الوصفات الطبيعية وتقومي بالتمارين التي قدمناها لك، كما ولا تترددي بانتقاء الكريمات الفعالة للحفاظ على شباب الجلد حول العينين وتطبيق النصائح التي قدمناها لك لتنعمي بنظرة جذابة وشابة طوال الوقت

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