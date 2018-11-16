6 نصائح لعلاج حّب الشباب

تجنب فرك الحبوب ومحاولة إزالتها بالأظافر

حب الشباب هو مرض التهابي يصيب البشرة وتحت البشرة بسبب زيادة إفراز الزهم (اي زيادة المفرزات الدهني) مما يؤدي إلى انسداد المسامات وظهور البثور.



أهم النصائح:



1- غسل الوجه مرة صباحًا ومرة مساء لتخليص البشرة من زيادة الدهون عليها، مع التأكيد على عدم فرك الوجه بشدة عن تنشيف الوجه واستخدام مرطبات مناسبة للبشرة الدهنية.

2- استخدام كريم واقي شمسي مناسب للبشرة.

3- شرب كميات كبيرة من الماء لمنح الرطوبة الدائمة للبشرة بما لا يقل عن لتر ونص يوميا.



4- تجنب فرك الحبوب ومحاولة إزالتها بالأظافر لأن ذلك يزيد الحالة الالتهابية.



5- الابتعاد عن الأغذية الغنية بالدهون مثل الوجبات السريعة أو المقالي.



6- العلاج الموضعي: استخدام مضاد للبكتريا مثل البيروكسيد بنزويل الذي يعطل نمو الجراثيم المسببة لحب الشباب, أيضا من الممكن استخدام تريتنوئين.