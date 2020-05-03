تعتبرُ الدهون المتكوّنة في البطن من الأمور التي تتسبّبُ في ظهور الكرش والترهّلات، وهي مشكلة يعاني منها العديد من النساء والرجال، والتي تحدثُ للعديد من الأسباب، مثل عدم الانتظام بتناول الطعام، أو عدد الولادات المتكرّرة عند النساء، وبعض الأسباب الأخرى، فيلجؤون لاتّباع حميات غذائيّة، وممارسة التمارين الرياضيّة، لكن في بعض الأحيان لا تعطي هذه الحلول أيّة نتيجة، فينسى الناس التخلص من هذه المشكلة بالأعشاب.

وفي هذا المقال نقدم لكم طرق علاج دهون البطن بالأعشاب:

1- عصير الليمون:

يعمل الليمون على تخليص الجسم من السموم المترسّبة فيه، كما أنّه يذيبُ الدهون، ويساعدُ على تقوية عمل الكبد، ويمكن الاستفادة من عصير الليمون عن طريق شرب ما يعادلُ كوباً من الماء الدافىء، وشربه بشكل يوميّ في الصباح قبلَ تناول أيّ شيء، فسيساعد ذلك على تنشيط عمليّة الأيض في الجسم.

2- اللوز:

يمكن استخدام اللوز للتخلص من دهون البطن عن طريق نقع ستّ حبّات من اللوز في الماء، وتركها لمدة ليلة كاملة، وفي الصباح الباكر، نشرب كوباً من الليمون المعصور مع الماء الدافىء، ثم ننتظر لمدة نصف ساعة، ونتناول حبّات اللوز.

3-الخيار:

يساعد الخيار في التخلص من حرق الدهون في وقتٍ قياسيّ؛ لاحتوائه على عنصريْ الكبريت والسيليكون، وهي عناصر تساعدُ في حرق الدهون، كما أنّه يحتوي على نسبة عالية من الماء، والذي يعمل على إدرار البول ومنع احتباس السوائل في الجسم، ويقي من الشعور بالانتفاخ، ويمكن استخدامه في حرق الدهون عن طريق عمل طبق من الخيار والليمون وتناوله مع الوجبات الدسمة، والتي تحتوي على نسبة عالية من السعرات الحراريّة.

4- خلّ التفاح:

يحتوي خلّ التفاح على حمض الخليك، والذي يساعد على إذابة الدهون المتراكمة في منطقة البطن، كما أنّه يحسّن عمليّة الهضم في الجسم، وذلك عن طريق وضع ملعقة كبيرة من خلّ التفاح في كوب من الماء الدافىء، وتناوله ثلاث مرات في اليوم، قبل تناول أيّ وجبة.

5- الزنجبيل:

حيث إنّه يُعتبر من التوابل المصنوعة من جذمور نبات الزنجبيل المُزهر، واستخدم غالباً في الطب الشعبي كعلاج طبيعي لمجموعة واسعة من الاعتلالات، وتُشير بعض الأبحاث إلى أنّه قد يساعد أيضاً على إنقاص الوزن.

6- المردقوش الشائع:

إذ إنّه يُعد عشبة معمرة تنتمي إلى الفصيلة ذاتها التي تنتمي لها النباتات التي تشمل النعناع، والزعتر، وإكليل الجبل، والميرمية، كما يحتوي على مركب قوي قد يساعد على تعزيز إنقاص الوزن .

7- القرفة:

حيث إنّها تُعتبر توابل عطرية، وهي مصنوعة من اللحاء الداخلي لأشجار الدارصيني، وهي غنيّة بالمواد المضادة للتأكسد، وتوفر العديد من الفوائد الصحية، أنّها تزيد من إنقاص الوزن، وهي فعالة بتثبيت نسبة السكر في الدم، الأمر الذي قد يساعد على تقليل الشهية والجوع.

8- مستخلص حبّ البُنّ الأخضر:

الذي يوجد عادةً في العديد من مكملات إنقاص الوزن، وهو مصنوع من حبوب البُنّ التي لم تُحمَص، ومن الجدير بالذكر أنّه غني بحمض الكلوروجينيك، الذي يُعتقد أنّه المسؤول عن آثاره تخفيف الوزن.

9- الكمّون:

الكمون هو توابل مصنوعة من البذور المجففة المطحونة، وهو من نبات مزهر لعائلة البقدونس، ويشتهر بنكهته الجوزية المتميزة، وهو مليء أيضاً بالمزايا الصحية بما في ذلك القدرة على تسريع إنقاص الوزن وحرق الدهون.

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