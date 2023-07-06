إذا كنت تعاني من الغازات والنفخة وتسبب لك ازعاجًا مستمرًا، فقد تحتاج إلى استشارة الطبيب للتشخيص الدقيق والعلاج المناسب، فمن الممكن أن يكون هناك أسباب مختلفة لهذه المشكلة، مثل: القولون العصبي، الحساسية الغذائية، التهاب الأمعاء، سوء الهضم، "البوابة" سوف يقدم لكم الحل السحري لـ علاج سريع لتنظيف المعدة من الغازات والنفخة وهو شرب الشاي الأخضر والكمون يومًا بعد يوم.
فوائد شرب الشاي الأخضر والكمون
- الشاي الأخضر يعتبر علاج سريع لتنظيف المعدة من الغازات والنفخة فهو يحتوي على مركبات نشطة بيولوجية ومضادات أكسدة قوية فهو يحتوي على المعادن المهمة لصحة الجسم.
- من فوائد الشاي الأخضر أيضاً أنه يحسن وظيفة الدماغ ويزيد من نسبة الذكاء، ويزيد من حرق الدهون في الجسم، بالإضافة إلى أنه يحسن الأداء البدني، ويزيد من معدل الأيض.
- يساعد شرب الشاي الأخضر على استرخاء الجسم وتهدئته، بالإضافة إلى أنه يساعد على تحسين تدفق الدم وانخفاض الكولسترول في الدم.
- من فوائد الكمون أنه يعزز الهضم ويزيد من إنزيمات الهضم، وايضاً يسرع من عملية الهضم ويزيد من إفراز الصفراء.
- يحتوي الكمون على الحديد بنسبة مرتفعة ويعالج مرضى السكري ويحسن من نسبة الكولسترول السيء في الجسم، ومضاد لمرضى السرطان.
- يساهم الكمون في علاج سريع لتنظيف المعدة من الغازات والنفخة وعلاج الإسهال ويحارب البكتيريا والطفليات الضارة التي تهاجم الجهاز المناعي في الجسم.
طرق تساعد في تنظيف المعدة من الغازات والنفخة
- تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا: عند تناول الطعام بسرعة، يمكن أن يدخل الهواء إلى المعدة ويسبب تكوّن غازات. لذا، حاول تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا قبل ابتلاعه.
- تجنب الأطعمة المسببة للغازات: بعض الأطعمة والمشروبات تزيد من إنتاج الغازات في المعدة، مثل البقوليات (الفاصوليا والعدس والحمص)، والمشروبات الغازية، والمشروبات المحلاة بالسكر الاصطناعي. حاول تجنب هذه الأطعمة أو تقليل تناولها.
- شرب الماء بين الوجبات الغذائية: تناول الماء بين الوجبات يساعد على تسهيل عملية الهضم والتخلص من الغازات. حاول تجنب شرب الماء أثناء الأكل، حيث يمكن أن يزيد من تكون الغازات.
- استخدام المواد الطبيعية: هناك بعض المواد الطبيعية التي قد تساعد في تخفيف الغازات وتهدئة المعدة، مثل الشاي الأخضر والنعناع والزنجبيل. يمكنك تناولها كمشروبات دافئة بعد الوجبات.
- ممارسة الرياضة: ممارسة التمارين الرياضية بانتظام يمكن أن تساعد في تحسين حركة الأمعاء وتقليل تراكم الغازات. يمكنك محاولة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا أو ممارسة التمارين الرياضية التي تعمل على تقوية عضلات البطن.