علاج سريع وفعال للشفاء من السكري وبخطوة جدًا بسيطة يمكنك التخلص من هذا المرض، وذلك بإحضار 5 أوراق من الغار ونغليهم على النار جيدًا ونتناولهم بعد وجبة الغذاء بنصف ساعة وبعد وجبة العشاء بنصف ساعة، بالإضافة إلى الابتعاد عن السكر الأبيض وهكذا تتخلص من مرض السكري.

فوائد ورق الغار للسكري

تخفيض مستوى السكر المرتفع بالتالي

يحافظ على المعدل الطبيعي المسموح به

تقليل معدلات الكولسترول الضارة المرتفعة بالدم

تخفيض معدل الدهون الثلاثية المرتفعة.

يساهم ورق الغار في الشفاء من النوع الثاني من السكري.

يزيد من تحفيز الجسم على إفراز الأنسولين لأن ورق الغار غني بالمواد المضادة للأكسدة والتي بدورها تزيد من افراز الأنسولين.

طريقة استخدام ورق الغار للسكري

يمكن استخدام ورق الغار لمرضى السكري للحفاظ على المستوى الطبيعي المسموح به للسكر بالدم من خلال تجفيف وطحن كمية مناسبة من أوراق الغار الطازجة وأخذ معلقة حجم كبير من مطحون ورق الغار بشكل يومي وذلك من خلال مزجها مع كأس من الماء، مع مراعاة الالتزام في تناول هذا المزيج لمدة لا تقل عن 30 يومًا.

فوائد ورق الغار للبطن

تحسين صحة البطن مثل عسر الهضم، ألم البطن، الإسهال، الإمساك، تطبل البطن والنفخة، اضطرابات المعدة والغثيان.

مقاومة بعض أنواع البكتيريا التي قد تحفز نشأة القرحة

تخفيف حدة الألم المرافق للقرحة بعد نشأتها.

مقاومة سرطان القولون والمستقيم

إبطاء وتيرة تقدم وانتشار السرطانات.

أنواع مرض السكري

السكري من النوع الأول.

السكري من النوع الثاني.

سكري الحمل.

فوائد ورق الغار للدورة الشهرية