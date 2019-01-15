نصائح هامة لعلاج مشكلة ألم الظهر بعد الولادة

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تعاني 8 من 10 نساء من ألم أسفل الظهر السيء، وتحتل الامهات الجدد النسبة الأكبر من هذه الفئة خصوصًا بعد الولادة.

إذا كنت تتحدثين دائماً عن مشاكل ظهرك خصوصًا بعد الولادة فيسعدنا أن نقدم لك هذه العلاجات البسيطة للتخفيف من ألم الظهر.

حمل الطفل الرضيع، الانثاءات المتكررة ورفع الحقائب وحتى عربة الطفل يمكن أن تسبب معضلة حقيقة بالنسبة للامهات الجدد . يقول الدكتور آدم الكاشي، رئيس البحوث في BackCare، "إذا تعرضت العضلات والمفاصل للاجهاد، فأن ذلك يزداد بثبات. وبينما يقوم الدماغ والنظام العصبي بمعالجة الالم بشكل افضل، يبدأ المريض بالتكيف مع الالم الذي لا يزول بل يزداد الى ان يسبب مشكلة كبيرة."

هذه بعض الطرق السهلة لمعالجة مشكلة الظهر:

تعلمي رفع الاشياء بطريقة سليمة

قومي بثني الركبة عند رفع الطفل أو الأغراض بدلاً من شد ظهرك ومد كامل جسمك، انقلي الوزن إلى أرجلك بدلاً من عمودك الفقري.

تخلصي من الحدبة

إذا كنت تقرئين الآن وظهرك مائل الى الامام فأنت على بعد سنوات فقط من تكوين حدبة في اعلى ظهرك.

تقضي الأمهات ساعات في حني الظهر سواء في ترتيب البيت، العناية بالطفل أو حتى القراءة!

انتبهي لظهرك جيدا وعدلي جلستك ووقفتك دائمًا.

ركزي على الأساس

تساعد تمارين البيلاتس على تقوية منطقة الحوض التي تعتبر الركيزة الاساسية للعمود الفقري.

حاولي الجلوس على كرة التدريبات المطاطية مع القفز البسيط لتقوية هذه العضلات المهملة.

استرخي

إذا كان ظهرك يؤلمك بعد وضعية نوم سيئة، جربي تبديل الفرشة.

ينصح الخبراء باستعمال فرشة قاسية لتقوية عضلات الظهر ولكن دراسات اخرى اظهرت بأن الفرشة القاسية سيئة للظهر، ولكن الفرشة المعتدلة الصلابة هي الافضل والأكثر تأثيرًا على عضلات الظهر.

جربي عدة انواع من الفرشات واختاري الفرشة التي تناسبك والتي لا تسبب الم في ظهرك.

غيري روتينك

الرضاعة، التغير والحمل يمكن ان تسبب سلسلة من النشاطات الروتينية المؤلمة الامر الذي يزيد من الالم في سلسلة الظهر. يقول آدم، جربي حمل طفلك باليد الاخرى، غيري حفاظاته في مكان مناسب لا يسبب لك الألم وغيري روتين الرضاعة مثلاً من الكرسي إلى السرير.

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