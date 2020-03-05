علاج مشكلة تكدس الدهون بمنطقة البطن

هل تعانين من مشكلة تكدس الدهون بمنطقة البطن؟ هذه النصائح الهامة يمكن أن تساعدك على التخلص من الدهون بشكل فعال.

ممارسة التمارين الرياضية

تساعد الرياضة على حرق الدهون المتراكمة بشكل فعال كما تعلي معدل الأيض الأساسي الذي يساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية. لذلك لا تنسي التمارين والحركات الرياضية الخاصة بشد ترهلات البطن والتخلص من الدهون المتراكمة حول البطن.

شرب الماء الساخن

شرب الماء الساخن بشكل يومي لمدة شهرين كاملين يساعد على إذابة الدهون المتكدسة حول البطن. يساعد الماء الساخن في إزالة السعرات الحرارية العالية. لذلك عليكِ بتناول كوب من الماء الساخن يوميًا فور الاستيقاظ من النوم مباشرة، واحرصي على إضافة عصير ليمونة إليه حتى تساعد من تسريع عملية الحرق.

تناول الخضروات والفواكه

الإكثار من تناول الخضروات والفواكه بشكل يومي يساعد على التخسيس وخسارة الوزن الزائد المتراكم بمنطقة البطن، نظرًا لاحتواء الخضروات والفواكه على نسبة عالية من الفيتامينات والمعادن الرئيسية الخاصة بتحسين عملية الحرق. الفواكه والخضروات الغنية بالألياف الغذائية تساهم في التخلص من الشحوم والسموم والترهلات الموجودة بالجسم.