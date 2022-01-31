علاقات البوابة: اختر صورة لتعرف قوتك الداخلية لدينا جميعًا قوة داخلية قد نعرفها ولكننا قد لا نقبلها. قد لا يتمكن البعض منا من تحديد تلك القوة الموجودة فينا وبالتالي نشعر بالضياع. لذا، لإدراك ما هي قوتك، إليك هذا الاختبار النفسي المصور، حيث تختار الحيوان الذي يلقى صدى معك ونكشف ما يعنيه حقًا، اختر صورة من هذه الصور:

علاقات البوابة: اختر صورة لتعرف قوتك الداخلية

النمر

لقد واجهت عزيزي القارئ قدرًا هائلاً من المحن في الحياة وتشعر أن الناس يرونك روحًا تالفة، شخصًا يجب التعامل معه بحذر، كما لو كنت حساسًا للغاية. في الواقع، ربما واجهت كل ذلك لكنك قوي جدًا. أنت لا تريد أن يعاملك الناس بهذه الطريقة لأن ذلك يجعلك تشعر بالهزيمة. حان الوقت لإدراك أنك تمتلك قوة داخلية قوية.

علاقات البوابة: اختر صورة لتعرف قوتك الداخلية

الجرو

إذا كان جرواً، فإن ما تخفيه هو حبك للحرية. أنت مخلص ومحب للمرح. عندما يلقى هذا الجرو صدى معك، فهذا يعني أنك تخشى أن يحكم عليك الناس على أنك شخص صعب المراس. لكن في الواقع، كل ما تريده هو الحب وشخص يحبك ويحترم حريتك.

علاقات البوابة: اختر صورة لتعرف قوتك الداخلية

الأسد

يعني الأسد هنا أنك تميل إلى إخفاء غضبك. ليس هذا هو الغضب القاتل بل هو الغضب الذي يتخمر بداخلك تجاه ذلك العدو الذي لم يكن جيدًا. ومع ذلك، في بعض الأحيان، يمكنك التحكم في نفسك ببساطة لتجربة ما سيحدث بعد ذلك إذا لم تُظهر هذا الغضب. أيضًا، أنت متحمس جدًا ولكنك تخفي ذلك أيضًا لأنك تشعر أنه قد يكون ساحقًا بالنسبة للبعض. لكن ماذا في ذلك؟ يجب أن تفعل ما تشعر به، وإذا كان ذلك لا يضر أحداً فلماذا تهتم بأحكام الآخرين!

علاقات البوابة: اختر صورة لتعرف قوتك الداخلية

الكوبرا

إذا كان هذا هو ما تختاره ، فإن ما تخفيه هو قيمتك الذاتية التي تدركها جيدًا. أنت واثق من نفسك وقوي أيضًا ولكنك تميل إلى التقليل من شأن شخصيتك. أنت تعلم أنه يمكنك الدفاع عن نفسك ولكنك تتحكم كثيرًا بحيث تبدأ في الاعتقاد بأنك لا تستحق ذلك.

علاقات البوابة: اختر صورة لتعرف قوتك الداخلية

البومة

إذا كنت تفضل صورة البومة، فإن ما تخفيه هو شغفك بالتأمل. أنت شخص حكيم لكنك لا تكشف الكثير أمام العالم. أنت كائن روحي يحب الأشكال الفنية الموجودة هناك. ومع ذلك، فإنك تبقي نفسك تحت المراقبة لأنك تخشى أن يتم الحكم عليك على أنك محب صاخب وصاخب وممتع للغاية. راحتك وعزائك في التأمل أو الممارسات الدينية المماثلة التي تجلب السلام إلى عقلك.

علاقات البوابة: اختر صورة لتعرف قوتك الداخلية

الذئب

إذا رأيت الذئب أولاً، فأنت تخفي حقيقة أنك مخلص جدًا ومكرس للمهمة التي تقوم بها أو للمنظمة التي تعمل بها أو الشخص الموجود في حياتك. تشعر بالمسؤولية وتأخذ واجباتك على محمل الجد. ومع ذلك فأنت تخفي هذه القوة عن العالم، فأنت تخفي بطنك، وضعفك لأنك تشعر أنك قد تكون ضعيفًا وأن شخصًا ما قد يستفيد من ذلك.

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