كيف تتعامل مع زميل غيور في مكان العمل لا يوجد مكان عمل لن تجد فيه زميل عمل غيورًا. قد يختلف مستوى السمية ولكن سيكون هناك دائمًا شخص لديه مشاكل معك لأي سبب من الأسباب. يمكن أن تكون أداؤك جيدًا ، ولديك جهات اتصال أفضل، ويشعر أن المدير لطيف معك أو انك ببساطة ترتدي ملابس جيدة، وتهتم بمظهرك أكثر، ويمكن أن يكون أي شيء! لكن كيف تتعامل مع مثل هذا الشخص في العمل دون أن تفقد أعصابك؟

إليك بعض الأساليب التي قد تساعدك في التعامل مع زميل غيور

كيف تتعامل مع زميل غيور في مكان العمل

التزم الصمت

إذا كان لديك خبر رائع ، على سبيل المثال حصلت على علاوة أو أي شيء قد يشير إلى التباهي، فالتزم الصمت. شارك انجازاتك في الخارج مع أشخاص تعرف أنهم سيفرحون معك. عندما تفعل ذلك في مبنى المكتب ، يميل الناس إلى الحكم عليك كشخص متعجرف. لذلك عندما تكون هادئًا، لا أحد يستطيع أن يقول أي شيء.

كيف تتعامل مع زميل غيور في مكان العمل

لا تأخذ الأمر على محمل شخصي

الغيرة هي في الأساس انعكاس لمشاعر عدم الأمان لدى الشخص. ليس لها علاقة بك في الواقع. لذا في المرة القادمة إذا كان شخص ما يشعر بالغيرة منك ، لا تأخذ الأمر على محمل شخصي لأن هذه مشكلته وليست مشكلتك.

كيف تتعامل مع زميل غيور في مكان العمل

المشاركة

المشاركة هنا تعني إذا كان الأمر يتعلق بمهارة تعلمتها وتعتقد أنه يمكنك مشاركتها مع الأشخاص في فريقك ، فافعل ذلك. هذا ما سيفعله لاعب الفريق الجيد. لا توجد خسارة فلماذا لا؟

كيف تتعامل مع زميل غيور في مكان العمل

ركز على الطيبين

تذكر دائمًا أنه لا يمكنك إرضاء كل شخص هناك. لذلك ، من الأفضل التركيز على الأشخاص الطيبين من حولك. أعط أهمية للشخص الذي يقدر رأيك. سوف يكون الكارهون دائما كارهين.

كيف تتعامل مع زميل غيور في مكان العمل

توقف عن الاعتذار

لا تقل آسف على شيء لم تفعله. لقد أنجزت شيئًا فكن سعيدًا به ، لا تستخف به واعتذر عنه. فقط لا تتباهى بها. خذ التهنئة ، الكلمات الطيبة بابتسامة ثم تابع عملك أو مهمتك. إذا كان شخص ما يشعر بالغيرة ، فهذه هي مشكلته. إنه إنجازك فلماذا لا تفخر بنفسك؟

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