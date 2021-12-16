علاقات البوابة: الإدمان على الجنس يعتبر الإدمان على الجنس مشكلة خطيرة يعاني منها العديد من الأزواج في السر، ولإخفاء ذلك، يبدأ المدمنون في الكذب على شركائهم. إذا كنت تشك بأن شريكك يعاني من هذه الحالة، نستعرض معاً ثلاث طرق يكذب بها مدمنو الجنس.

علاقات البوابة: الإدمان على الجنس

3 طرق يلجئ لها المدمن على الجنس للكذب بشأن ادمانه وحالته:

الإنكار

حتى لو كان لديك صور كدليل، فإن رده الأول هو الرفض. آلية الدفاع تعمل بكامل طاقتها والمدى الذي يمكن أن يذهب إليه ليجعل نفسه يبدو بريء قد تكون محيرة للعقل. إن العار الذي يشعر به سيجبره على عدم الاعتراف بالحقيقة. لن يكون قادراً على النظر إلى عينيك، وسيواصل لمس وجهه أثناء التحدث أو ينسحب تمامًا ولن يرد عليك على الإطلاق، وربما يغادر الغرفة.

التلاعب النفسي

هذه هي الخطوة الثانية أو الطريقة الثانية للخروج بالنسبة له ويمكن أن تجعلك تشعر بالجنون! سوف يدفعك التلاعب النفسي إلى الجنون. سيتصرف هو أو هي كالمجانين ، ويرفع صوته ، ويغضب أثناء إنكار الحقيقة ، وطريقة أخرى هي أنه قد يضيف تفاصيل إلى الكذبة بقدر كبير من الكمال بحيث تبدو حقيقية وستصدقها بالتأكيد !

إنكار الذات

يحب الكثير من الناس أن يكونوا في فقاعتهم الخاصة خاصة عندما يصبحون مدمنين. هذا هو الكذب المعتاد ويبدئون في تصديق تلك الأكاذيب بأنفسهم. لا تصدم إذا قال "أنا لا أفعل مثل هذه الأشياء". قد لا يتمكن هو أو هي من فصل حياته الزوجية عن أكاذيبه وغالبًا ما يدمج الحقائق. إذا حدث هذا السيناريو الثالث ، فكن أكثر صبرا إذا كنت تريد أن يتعافى من العلاج لأن هذا سيستغرق وقتًا أطول.

علاقات البوابة: الإدمان على الجنس

وأخيراً اطلب المساعدة ، تحدث إليه أولاً ولا تفقد الصبر. إنه إدمان وليس سيناريو خيانة بسيط. لا تقع في حوارات عقيمة معه. قم بتحديها واطلب منه شرح ما يمر به أولاً. لا تنتقده لأن الكذب نابع من الاعتقاد بأنك سترد على هذا النحو.

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