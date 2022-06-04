علاقات البوابة: متى تطلب الزوجة العلاقة الجنسية؟ سيدتي، هناك أوقات قد تشعرين فيها بالحرج أو الخجل عندما تشعرين بالإثارة أكثر من زوجك. قد يمنحك الشعور بالرغبة في الحصول على المتعة الجنسية أقصى درجات الرضا ولكن في نفس الوقت ، قد يجعلك تشعرين بالذنب لرغبتك في المزيد. التمسك بمعايير المجتمع المتجذرة حول الجنس ، حيث يسيطر الرجال على بدء العلاقة الجنسية، يزيد من تعقيد الامور بالنسبة للنساء. إن تحطيم مثل هذه الصور النمطية ضروري حتى تتمكن المرأة من قبول حياتها الجنسية دون الشعور بالذنب لرغبتها في المزيد من الجنس.

دعونا ننتقل إلى بعض الحقائق حول سبب رغبة النساء في ممارسة الجنس أكثر من أزواجهن.

علاقات البوابة: متى تطلب الزوجة العلاقة الجن سية؟

الدافع الجنسي بين الرجل والمرأة

عند المقارنة ، تتمتع النساء برغبة جنسية أعلى من الرجال. قد ترغب النساء في ممارسة الجنس أكثر من الرجال لأن أجسادهن تتطلب المزيد من الرضا بسبب عدم بلوغ الذروة أو هزات الجماع. كما يمكن اثارة النساء بسرعة فائقة حتى مع أبسط الإجراءات.

علاقات البوابة: متى تطلب الزوجة العلاقة الجنسية؟

المرونة الجنسية للمرأة

النساء أكثر مرونة جنسيا من الرجال. هن أكثر انفتاحًا على تجربة الوضعيات الجديدة أو لعب الأدوار أو التجربة أثناء ممارسة الجنس. تشير الأبحاث إلى أن النساء أيضًا أكثر قابلية للتكيف جنسيًا من الرجال ، أي أنهن أكثر انفتاحًا على فكرة أن تكون في علاقة متعددة الزوجات أو أحادية الزواج.

علاقات البوابة: متى تطلب الزوجة العلاقة الجنسية؟

الألفة والجنس

تعتبر النساء الجنس عملاً من الألفة والحب. ومن ثم ، فإنهن يعتبرنه وسيلة لتحسين علاقتهن مع شريكهن ، في حين أن معظم الرجال يميلون إلى فكرة أن الجنس هو ببساطة علاقة جسدية. وبالتالي ، قد ترغب المرأة في ممارسة الجنس أكثر.

علاقات البوابة: متى تطلب الزوجة العلاقة الجنسية؟

رأي الخبراء

من الخطأ الاعتقاد بأن النساء لا يمكن أن يرغبن في ممارسة الجنس أكثر من الرجال. إنه مرتبط بالشهوة الجنسية فالمرأة لديها اضطرابات هرمونية أكثر من الرجل فهي تمر بتغيرات هرمونية مثل الحمل أو الدورة الشهرية. ولكن للأسف المجتمعات المحافظة حول العالم جعلت النساء يعتقدن أن الجنس من المحرمات. حتى أن قمع النساء وصل لدرجة أن النساء كن مضطرات لإخفاء رغبتهن في ممارسة الجنس والشعور المتعة الجنسية، وهو ما لا يفعله الرجل.

علاقات البوابة: متى تطلب الزوجة العلاقة الجنسية؟

النتيجة

لكن وفقاً للدراسات النساء يتمتعن بالجنس مثل الرجال. وقد يؤدي عدم تلبية الرغبة الجنسية لدى النساء الى زيادة المشكلات الصحية والنفسية. العلاقة الحميمة الجسدية هي عنصر هام في العلاقات الزوجية القوية ومن المقبول تمامًا أن يبدأ أي من الشريكين بممارسة الجنس. في الواقع ، يستمتع العديد من الرجال بحقيقة أن شريكتهن نشيطة جنسية وليست مجرد طرف متلقي دون مشاعر.

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