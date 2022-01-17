علاقات البوابة: 5 أسباب لامتناع الأزواج عن الجنس الجنس نشاط ممتع ومرضي لكل الحواس ، والعالم يدور حوله خاصة عندما تكون متزوجًا حديثًا. ومع ذلك ، بعد فترة ، يتوقف العديد من الأزواج عن الجماع. هناك العديد من الأسباب لحدوث ذلك وهو أمر شائع جدًا ويمكن العمل عليها جميعًا بسهولة إذا كنتما تضعان قلبك فيه.

إذن ، إليك 5 من هذه الأسباب التي يمكنك البدء في العمل عليها لأنها تجعل الأزواج يتوقفون عن ممارسة الجنس.

علاقات البوابة: 5 أسباب لامتناع الأزواج عن الجنس

الملل

الروتين يؤدي دائمًا إلى الملل بعد فترة. حتى عندما يقل الجنس ويحدث بنفس الطريقة طوال الوقت ، فإنه يفقد الجاذبية.

علاقات البوابة: 5 أسباب لامتناع الأزواج عن الجنس

عادة سيئة

إذا كان لدى شريكك عادات سيئة ، فستبدأ في النهاية في الشعور بالاشمئزاز. أخذ شريكك كأمر مسلم به أنه بمجرد الزواج يمكنك أن تكون كما تريد ، بما في ذلك عدم الاستحمام أو تنظيف أسنانك بالفرشاة ، يعادل قتل حياتك الجنسية.

علاقات البوابة: 5 أسباب لامتناع الأزواج عن الجنس

صراع الأيديولوجيات

الصلة بالجنس هنا هو أنه إذا كان لديك خلافات في كثير من الأحيان، فسوف تؤثر في النهاية على حياتك الجنسية. ستبدأ في الشعور بالاستياء ، ثم تصبح العلاقة الحميمة أمرًا صعبًا.

علاقات البوابة: 5 أسباب لامتناع الأزواج عن الجنس

عدم الرضا عن أجسادهم

عندما تكون غير راضٍ عن جسمك ، وتشعر بعدم الأمان حيال ذلك ، فإن الرغبة في ممارسة الجنس تقل بسبب الخوف والعار الذي تفرضه على نفسك. من الممكن أن يكون لدى أحد الشركاء عقدة. يحدث هذا بشكل خاص عندما يكون أحدهما لائقًا والآخر ليس كذلك.

علاقات البوابة: 5 أسباب لامتناع الأزواج عن الجنس

الاجهاد

عندما يكون هناك الكثير من ضغوط العمل أو عوامل أخرى تجعلك متوترًا ، فهذا يؤثر بشكل مباشر على حياتك الجنسية. تشعر بالإرهاق لدرجة أنك لا ترغب في فعل أي شيء. يصبح هذا الضغط ثلاثة أضعاف عندما يكون لديك أطفال في المنزل ولا يتم تقاسم الواجبات. وتقل لديك أي طاقة للقيام بأي شيء آخر.

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