​​علاقات البوابة: 5 خطوات لحل سوء الفهم بين الأزواج عندما يحدث سوء الفهم والشجار بين الأزواج، يمكن أن يصبح الأمر قبيحًا، ويبدأ التفكير في الانفصال وتصبح العلاقة شبه مستحيلة. ولكن قبل أن تنتظر من الطرف الأخر البحث عن حل، يجب أن تتسابق لتقترح حلاً من طرفك.

لذا إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب تلك المشاجرات الكبيرة مع شريكك ومحاولة حلها قبل أن تدمر كل شيء.

​​علاقات البوابة: 5 خطوات لحل سوء الفهم بين الأزواج

خذا استراحة

إذا شعرت أن النقاش أصبح على وشك الاحتدام ، خذ قسطًا من الراحة. اترك الغرفة ، واذهب للحصول على بعض الماء. هذا التصرف يعمل بمثابة زر إعادة الضبط. عندما تدخل الغرفة مرة أخرى، حاول أن تبدو أكثر هدوءً وتماسكاً وستجد أن المحادثة أصبحت أكثر ودية.

​​علاقات البوابة: 5 خطوات لحل سوء الفهم بين الأزواج

اعترف بأخطائك

أثناء الشجار، ركز اسئلتك على المهم، بدلاً من الاستجواب، يجب أن تسأل شريكك عن الخطأ الذي فعلته حتى إن رد فعله بطريقة معينة! استمع جيدًا واعترف بذلك إذا كان هذا هو خطأك. إن الإقرار بأخطائك يريحك من المعارك ويريح ضميرك أيضًا.

​​علاقات البوابة: 5 خطوات لحل سوء الفهم بين الأزواج

لا تذهبا الى النوم قبل حل المشكلة

ينصح جميع المعالجين والأزواج بأنه لا يجب عليك الذهاب للنوم أبدًا دون حل مشاكلك. بشكل عام ، عندما تنام غاضباً وعقلك مضطرب ، تميل إلى خوض حرب باردة ويستمر القتال في اليوم التالي أيضًا حيث ينفجر أي منكما على بعضهما البعض.

​​علاقات البوابة: 5 خطوات لحل سوء الفهم بين الأزواج

احتضنا بعضكما البعض

هذا لا يعني فقط العناق بين "الإخوة" ، فاللمس والعناق يمكن أن يحلا أكبر المشاكل بين الناس. في بعض الأحيان ، لمسة بسيطة مع المودة تخفف وتهدئ من شريك حياتك. يمكنك بعد ذلك التحدث عن المشكلة وحلها.

​​علاقات البوابة: 5 خطوات لحل سوء الفهم بين الأزواج

ارسما طريقة للمناقشة

ليس من الممكن أن لا يتشاجر الزوجان. إذا لم يحدث بينكما شجار أبداً فعلاقتك ليست مؤكدة. لكن لإدارة هذه الخلافات ، يجب أن تصنعوا نظامًا لأنفسكم. يطور بعض الأزواج وقتًا يتراوح من 15 إلى 20 دقيقة لهذه الحجة أيضًا. في نهاية الأمر ، تذكر ما هو الأفضل لزواجك.