علاقات البوابة: 5 مؤشرات أن شريكك غيور لا شك ان الغيرة هي أسوأ شعور يمكن أن يشعر به المرء ، خاصةً إذا كان شريكك يعبّر عن مشاعر الغيرة الشديدة والتملك ، وبالتالي يمنعك من فعل ومقابلة الأشخاص الذين تحبهم.

بينما قد يتفق البعض على أن القليل من الغيرة تحافظ دائمًا على الشرارة حية في العلاقة ، فإن الكثير منها يمكن أن يدمرها ببطء أيضًا. لمساعدتك على البقاء في مكان واضح.

علاقات البوابة: 5 مؤشرات أن شريكك غيور

إليك بعض العلامات على أن لديك شريكًا غيورًا وغير صحي:

1. يريدك لنفسه

إذا كان شريكك يريدك لنفسه ، طوال الوقت ، فهذه علامة على سلوك غيور غير صحي. إنه مهووس بك لدرجة أنه لا يحب فكرة أن تكون بمفردك أو تقضي الوقت مع الآخرين.

2. يعتمد عليك بالدعم العاطفي

إنه يعتمد عليك كثيرًا في الدعم العاطفي. بدلاً من الاكتفاء بما لديه، سيرغب دائمًا في أن تكون متاحًا له فقط، كل ثانية ودقيقة من اليوم. قد لا يهتم بوقتك وجدول أعمالك.

3. يحب السيطرة

من أول العلامات على أن شريكك شخص غيور هي حب السيطرة على الناس والتلاعب بهم. وإذا جعلك شريكك تشعر بالسوء والتعاطف والذنب وما إلى ذلك وفقًا لمزاجه وفائدته ، فقد لا يكون هو الأفضل لك.

4. يتابعك على وسائل التواصل الاجتماعي

ستجد دائمًا شريكك في أعلى أي قائمة تتضمنك أنت وشبكات التواصل الاجتماعي. بينما قد تعتقد أنه من الجيد أن يكونوا منتبه للغاية ، فقد لا يكون ذلك جيدًا بعد كل شيء ، لأنهم يطاردك باستمرار لمعرفة مكانك.

5. يريد تفصيلاً دقيقاً ليومك

هل تشعر دائمًا بالضغط لتخبر شريكك بكل شيء؟ هذا لأنه يتحكم بك بشكل لا شعوري. تشعر أنه يتعين عليك التحقق من كل فعل تقوم به حتى يشعر بالرضا. كما أنك تخشين إثارة غضبه.

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