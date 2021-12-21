​علاقات البوابة: 5 نصائح للتعامل مع الإحباط الجنسي إذا كنت لا تحصل على ما يكفي من الجنس أو كان شريكك غير قادر على تلبية احتياجاتك ، فلا بد أن يكون هناك نوع من الإحباط الجنسي. لا تفقد عقلك ، هناك حل لكل مشكلة!

علاقات البوابة: 5 نصائح للتعامل مع الإحباط الجنسي

إليك بعض النصائح التي قد تساعدك في التعامل مع الإحباط الجنسي:

لماذا تنتظر حتى يقوم الشريك بالحركة الاولى

هل يقوم الشريك دائمًا بالخطوة الأولى ، ولكنك لا تحاول حتى لو كنت في حالة مزاجية جيدة؟ لا ترتكب هذا الخطأ. توقف عن انتظار الآخر للبدء في المداعبة. يمكنك القيام بهذه الخطوة بغض النظر عن جنسك. وإلا فإن الاستياء سيستمر في التزايد وسوف تضيفه ببساطة إلى الإحباط.

علاقات البوابة: 5 نصائح للتعامل مع الإحباط الجنسي

العمل على الألفة العاطفية

الجنس والعلاقة الجسدية ليست كل شيء. يجب أن تبدأ الحميمية العاطفية النفسية أولاً. إذا كنت تعلم أن الاتصال العاطفي قد تضاءل وبالتالي فأن الجنس كذلك سيتضاءل، فلماذا لا تعمل على علاج المشكلة أولاً؟

علاقات البوابة: 5 نصائح للتعامل مع الإحباط الجنسي

مارس العادة السرية

الاستمناء مهم جدا. إذا شعرت بالإحباط الجنسي لأن شريكك لا يشعر بالرغبة في القيام بذلك ، فحاول أحيانًا ممارسة العادة السرية أيضًا. لا تتخلى عن ذلك. في بعض الأحيان ، يؤدي هذا إلى تشغيل شريكك ، لذا استمر في ذلك.

استخدام الألعاب الجنسية

إذا كنت عازبًا ومحبطًا جنسيًا ، فاستخدم الألعاب الجنسية المتاحة بسهولة عبر الإنترنت والتي تأتي في عبوات سرية أيضًا. الألعاب تساعدك على النشوة الجنسية والاستعداد للقاء جنسي مثير.

الجنس الظاهري

تأكد أولاً من أن الوسيط الذي تستخدمه آمن ، ثم يمكنك الذهاب إلى دردشة فيديو أو إرسال رسائل جنسية إذا كنت محبطًا جنسيًا.

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