علاقات البوابة: 6 طرق للاحتفال بعيد الحب للعزاب العالم لا تختصره حالتك الاجتماعية ، فمن الممكن جداً أنك لم تجد الشخص المميز في حياتك بعد، والاحتفال بالفلانتين قد لا يساعدك نفسياً أيضاً. غالبًا ما يحدث أننا نميل إلى الشعور بالوحدة خلال هذا الوقت عندما نرى أشخاصًا عازبين يمسكون أيدينا ويضحكون ويلتقطون الصور مع الشوكولاتة والدببة الملونة والهدايا الثمينة. للتعامل مع مثل هذا الموقف ولجعل أنفسنا نشعر بالرضا ، هناك العديد من الأشياء التي يمكن القيام بها.

علاقات البوابة: 6 طرق للاحتفال بعيد الحب للعزاب

اضحك واستمع للموسيقى

لا تقلل أبدًا من قوة الموسيقى بغض النظر عن الوضع. كلما شعرت بالوحدة ، قم بتشغيل موسيقى إيجابية في المنزل. كل ما يحفزك ، يعزز مزاجك ، يجعلك تشعر بالراحة. شاهد المسلسلات الكوميدية المفضلة لديك في الخلفية أثناء الطهي والقيام بالأعمال المنزلية الأخرى.

علاقات البوابة: 6 طرق للاحتفال بعيد الحب للعزاب

اجتمع بالأصدقاء

أنت لست الوحيد في العالم عندما يتعلق الأمر بكونك أعزب. إذا كنت تعرف بعض الجيران اللطفاء غير المتزوجين ، والأصدقاء، قم بإقامة حفل للعزوبية! ساعد في تحسين الحالة المزاجية للجميع من حولك. قم باختيار بعض الألعاب المسلية أو فيلم كوميدي.

علاقات البوابة: 6 طرق للاحتفال بعيد الحب للعزاب

اذهب للتسوق

العلاج بالتسوق دائما مفيد للروح. اذهب إلى مراكز التسوق أو الاسواق المفتوحة حيث يمكنك التسوق والمفاصلة على السعر. اشترِ ما يعجبك، زهور، حلويات، شوكولاتة، ولا تنتظر من احد أي هدايا.

علاقات البوابة: 6 طرق للاحتفال بعيد الحب للعزاب

اكتشف جانبك الإبداعي

هل تستطيع الطهي؟ هل تحب الرسم قم بتوجيه إبداعك الداخلي وأخرج نفسك من هذا البؤس غير الضروري الذي تفرضه على نفسك. إذا كنت تحب الموسيقى ، اعزف على الجيتار. اختر دروساً على الإنترنت.

علاقات البوابة: 6 طرق للاحتفال بعيد الحب للعزاب

ادخل عالم الكتاب

اقرأ رواية جيدة ، بعض الكتب الرائعة ، حتى الكتب الرومانسية ستنجح. هناك الكثير من الأشياء التي تشغل نفسك بها. سواء القراءة الخفيفة أو الرواية الثقيلة ، أيا كان ما يعجبك.

علاقات البوابة: 6 طرق للاحتفال بعيد الحب للعزاب

افعل ما تحب

البستنة ، التنظيف ، مشاهدة التلفاز أو الخروج مع حيوانك الأليف في نزهة ، افعل ما يجعلك تشعر بالرضا. من المهم أن تستغل الوقت لفعل شيء تحبه.

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