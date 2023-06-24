علامات الإجهاض في الشهر الخامس وأسبابه

تشعر جميع النساء بالأمان بمجرد الوصول إلى الثلث الثاني من الحمل، تلك الفترة التي تبدأ من الشهر الرابع حتى السادس؛ باعتبار أنها تخطت خطر الإجهاض في الأشهر الأولى وتخلصت من أعراض الحمل المزعجة، ولكن في الحقيقة يمكن أن تتعرض الحامل إلى الإجهاض في الشهر الخامس، لذا تابعي معنا للتعرف على أبرز علامات الإجهاض في الشهر الخامس وأسبابها وكيفية إنقاذ الجنين في الشهر الخامس من الإجهاض.

علامات الإجهاض في الشهر الخامس

من الشائع حدوث نزيف شديد أثناء إجهاض الجنين، لذا تجهل الحامل كافة أعراض الإجهاض في الشهر الخامس بدون نزيف وتعتقد أن حملها سليم وليس هناك حاجة لاستدعاء الطبيب، لذا من الضروري التوجه إلى الطبيب المختص في حال ملاحظة أي من علامات الإجهاض التالية:

1- عدم الشعور بحركة الجنين

عادةً ما تشعر الأم بحركة طفلها بدايةً من الثلث الثاني أي من الشهر الخامس في الحمل حتى شهر الولادة، وتزداد حركته ونشاطه كلما تقدمت في فترات الحمل، لذا في حال عدم الشعور بحركة الجنين أو أن نشاطه أصبح أقل عن المعتاد؛ يتوجب زيارة الطبيب لأنك مُهددة بالإجهاض.

2- آلام البطن

تعتبر التشنُجات أو التقلصات أو ألم البطن الشديد من أهم أعراض الإجهاض في الشهر الخامس، حيث يمكن أن تعاني الحامل من آلام بين الحين والآخر؛ نتيجة حركة الجنين الزائدة أو لزيادة وزنه، لكن يكون الأمر بين الحين والآخر وليس بشكل متكرر وبألم غير محتمل، لذا من الضروري استشارة الطبيب في حال الشعور بألم شديد في البطن؛ لأن ذلك يُنذر بخطر الإجهاض أو الولادة المبكرة، وفي كلتا الحالتين الجنين في خطر.

3- النزيف

ذكرنا سابقًا أن النزيف يعتبر من أهم وأشهر أعراض الإجهاض بالشهر الخامس أو في أي فترة من الحمل، فبالرغم من أن حدوث نزيف خفيف أو مجرد بقع من الدماء أمرًا طبيعيًا في بداية الحمل، إلا أن زيادة كثافته والشعور بآلام يشير إلى ضعف الرحم؛ وقد يؤدي ذلك إلى تمزُقه وموت الجنين بدون إنذار.

4- الدوخة التعب

من الطبيعي شعور الحامل بالإرهاق والدوخة طوال فترة الحمل لكن بشكل متوازن أي بين الحين والآخر خاصةً في الأشهر الأولى من الحمل، أما بمجرد بلوغ الثلث الثاني يجب مراقبة حالة أعراض الحمل خاصةً الدوخة والإرهاق، فإذا كانوا بمعدل طبيعي لا يستمران طويلًا ولا يتكررا بشكل منتظم إذًا لا داعٍ للقلق، أما في حال ملاحظة العكس يجب استشارة الطبيب على الفور.

5- خروج المخاط

ملاحظة خروج أنسجة أو مخاط وردي اللون أو أحمر من المهبل دون داعٍ من أعراض التسقيط في الشهر الخامس أيضًا؛ فتلك الإفرازات الفجائية الغريبة قد تشير إلى وفاة الجنين داخل الرحم.

6- علامات أخرى

الشعور بألم شديد في أسفل الظهر وزيادة حدته من أهم علامات الإجهاض في الشهر الخامس.

عدم الشعور بأي عرض من أعراض الحمل مثل: تورم القدمين، أو الوحم، أو حركة الجنين، أو الدوار وغيرهم.

ملاحظة ارتفاع درجة حرارة الجسد دون داعٍ وبشكل متكرر.

ما هي أسباب الإجهاض في الشهر الخامس؟

هناك العديد من الأسباب التي تؤثر على صحة الحمل وحياة الجنين، فبالتالي يبدأ ظهور علامات الإجهاض بالشهر الخامس، ومن أشهر هذه الأسباب ما يلي:

تعرض المرأة لمواد إشعاعية بشكل متكرر.

إصابة الحمل بأمراض مزمنة مثل: الكبد أو ارتفاع معدل ضغط الدم أو القلب أو السكري وغيرهم.

ضعف المناعة أو فقر الدم أو الإصابة بالأنيميا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى ظهور أعراض إجهاض الجنين في الشهر الخامس.

تشوه الجنين أو الشذوذ الكروموسومي أو وجود عيوب خلقية؛ جميعها عوامل تؤدي إلى وفاة الجنين.

ضعف عنق الرحم.

انفصال المشيمة عن جدار الرحم، فبالتالي انقطاع الغذاء والأكسجين عن الجنين.

تعاطي الكحول والمخدرات والتدخين.

حدوث الحمل في عُمر مبكر أو بعد تخطي الأربعين عامًا.

بذل مجهود بدني شديد مثل: السقوط أو رفع أوزان ثقيلة أو ممارسة تمارين رياضية عنيفة.

وجود تاريخ سابق بحدوث إجهاض متكرر.

تناول وجبات غير صحية أو أطعمة غير مطهوة جيدة مثل: البسطرمة، واللانشون، والسوشي، والاومليت وغيرهم.

نصائح لتجنب الإجهاض في الشهر الخامس

بعد التعرف على علامات الإجهاض في الشهر الخامس ننصحك باتباع التعليمات التالية؛ للحفاظ على صحة الجنين وحمايته من الإجهاض وهي:

الاهتمام بتناول وجبات صحية بشكل منتظم.

من الضروري مد الجسد بكافة الفيتامينات التي يحتاج إليها طوال فترة الحمل، خاصة الكالسيوم الضروري للأسنان والعظام.

أخذ قسط كافي من النوم والراحة؛ للحصول على راحة بدنية صالحة لنمو الجنين بشكل سليم.

شرب كميات وفيرة من المياه النقية؛ لتجنب تعرضك أو تعرض الجنين إلى الجفاف، أيضًا لزيادة نشاط الجنين.

ارتداء ملابس فضفاضة أي مُريحة؛ لتجنب الضغط على منطقة البطن والرحم.

يُفضل الاستلقاء أو النوم على أحد الجانبين فقط، وتجنب الاستلقاء على الظهر لفترة طويلة.

من الضروري المتابعة الدورية مع الطبيب المختص، ويُفضل أن يكون هناك زيارة بعد كل شهر؛ للاطمئنان على نمو الجنين.

تجنب الضغط النفسي والتوتر وزيادة الانفعال؛ لأنها عوامل تؤدي إلى الإجهاض بنسبة كبيرة.

تجنب تناول الأطعمة غير المطهوة جيدًا خاصةً البيض؛ لعدم الإصابة بمرض السالمونيلا.

تجنب بذل مجهود بدني زائد أو رفع أوزان ثقيلة.

أيضًا ممنوع ممارسة التمارين الرياضية التي تتطلب مجهود بدني.

الابتعاد تمامًا عن رائحة التدخين أو أشعة الشمس الحارة أو الإشعاع الكيماوي أو البانورامي طوال فترة الحمل.

ختامًا بعد التعرف على جميع علامات الإجهاض في الشهر الخامس وأسبابها، ننوه على سرعة استشارة الطبيب في حال ملاحظة أي من الأعراض السابقة، بالإضافة إلى الاهتمام بنمو الجنين وحالته الصحية بشكل دوري مع الطبيب للكشف عن علامات الإجهاض مبكرًا وإنقاذه.