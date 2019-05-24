علامات الحب التي تظهر على الشخص من خلال برجه

في بداية العلاقات العاطفية، لا يعترف الأشخاص بسهولة بمشاعرهم، لكن هناك علامات وإشارات تظهر أنهم واقعون في الحب.

ومن بين ما يمكن أن يكشف الحب الخفي، طبيعة برج الشخص المحب على النحو التالي:

(الحمل– الثور)

هذان البرجان يظهر على أصحابهما الحب من خلال لمعة العين، حيث تشعر بأن أعينهم تبتسم وحدها، خاصة حينما يتم سؤالهم عن أي شيء متعلق بالعلاقات، أو من خلال التلميح عن شخصية الحبيب.

(الميزان- القوس)

برجا الميزان والقوس، يضحك أصحابها ضحكة ساذجة، تدل على أنهم يحاولون تغيير الموضوع حتى لا ينكشف سر حبهم، لذلك إذا تم توجيه أي سؤال عن الحب لأصحاب هذين البرجين، ووجدت أن هذا هو رد فعلهم، فتأكد من أنهم في حالة حب.

(العذراء– الجدي)

بينما الخدود الحمراء والخجل، هما الطريقة التي تظهر حب برجي العذراء والجدي، فهما إذا كانا في حالة حب رغما عنهما تحمر خدودهما عندما يُسألان عن الحب أو الحبيب.

(الأسد– العقرب)

هذان البرجان يلجآن إلى الصمت حينما يكونان في حالة حب، ويكون هناك تلميح عن أي شيء له علاقة بالحب أو الحبيب.

(الدلو– الحوت)

بينما يشعر برجا الدلو والحوت بالخجل ويظهر عليهما حينما يكونان واقعين في الحب ويتم التلميح لهذا الأمر، فهما يشعران بأن هذه الأشياء شخصية ولا يجب التحدث عنها.

(الجوزاء– السرطان)

وأخيرا برجا الجوزاء والسرطان يشعران بالتوتر عندما يتم سؤالهما عن شيء له علاقة بالشريك أو الحب.



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