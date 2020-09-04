علامات تدل على أن لديك علاقة قوية مع زوجك

1. يمكنك مشاركته تفاصيل يومك
2. يمكنك التغاضي عن الآلام الماضية
قد تكون هناك مشكلات مع والديك، أو علاقات سامة سابقة، يقول علماء النفس إنه في هذه الحالات، من المهم الفصل بين الماضي والحاضر، وعدم مقارنة شريك حياتك مع أي شخص.
علاوة على ذلك، إذا كنتِ منفتحة حول مناقشة تجاربك مع الشخص الذي تحبينه؛ فستحصلين على مستوى جديد من الثقة، لكن من المهم توخي الحذر؛ حتى لا تؤذي مشاعر شخص آخر.
3. تشاركي معه في حساب مصرفي، أو تعرفي على رقم التعريف الشخصي لبطاقته
يمكن أن تكون مشاركة الحساب المصرفي علامة على الثقة والسعادة وفقًا للأزواج، إنهم منفتحون لمناقشة قضايا المال وإيجاد حلول وسط، وهذا يجعل الأزواج أكثر قدرة على حل مشاكلهم، بدلاً من التفكير في إنهاء علاقتهم.
4. عدم التحكم في بعض المتعلقات الشخصية
يمكن لقضايا الثقة أن تدمر العلاقات بسرعة إذا لم تسمحي له بفحص هاتفك؛ فهو يعتقد أن لديك عاشقاً سرياً، وهذا يدل على عدم وجود ثقة؛ لذا حاولي محو هذه الفكرة بصورة متكررة؛ لبناء الثقة بينكما.
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