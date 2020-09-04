علامات تدل على أن لديك علاقة قوية مع زوجك

علامات عديدة تدل على وجود ثقة متبادلة بينك وبين شريك حياتك، وأن هنالك نوعاً من التواصل والاحترام؛ ونقدم مجموعة من القواعد تدل على أن هناك ثقة متبادلة بينك وبين شريك حياتك، أنت نفسك إذا لاحظت هذه العلامات في علاقتك؛ فلديك ثقة متينة في بعضكما البعض؛ وفقاً لعلماء النفس:



1. يمكنك مشاركته تفاصيل يومك

تعودين إلى المنزل بعد يوم عمل طويل، وتقومين بمشاركة بعض المعلومات الجديدة مع شريك حياتك كصديق حميم، من المهم أن تكوني مهتمةً أيضاً بما يحدث في حياة شريكك؛ وفقاً للباحثين.