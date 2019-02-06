علامات تدل على أنك بحاجة إلى تناول مكمل غذائي

مجموعة من الدلالات والعلامات الصحية التي قد تبين بأنك تعاني من نقص في عنصر معين (shutterstock.com)

متى تحتاج إلى تناول مكمل غذائي، عند معاناتك من نقص عنصر معين أو في حالة صحية خاصة! دعنا نعرفك على علامات تدل على انك بحاجة إلى تناول مكمل غذائي.

إليك مجموعة من الدلالات والعلامات الصحية التي قد تبين بأنك تعاني من نقص في عنصر معين وأنت بحاجة الى تعويضه من خلال تناول المكملات الغذائية:

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1. ضعف الشعر والأظافر: إذا كنت تعاني من التهاب الجلد أو تهيجه، أو شعرك أصبح يتساقط، باهتاً وضعيفاً، أو لديك أظافر هشة سريعة التكسر، كل هذه علامات ومؤشرات قد تكون مرتبطة بنقص فيتامين البيوتين. يوجد البيوتين في العديد من الأغذية، مثل: الحبوب الكاملة، البيض، الألبان، المكسرات، ومصادر البروتينات مثل السلمون والدجاج. وقد يستلزم تناول مكملات غذائية في حالات النقص لتعويض هذا الفيتامين وحل المشاكل الناتجة عن نقصه.الجرعة اليومية الموصى بها هي ٣٠ ميكروغرام.

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2. الشعور الدائم بالوهن والإرهاق: نقص الكالسيوم يؤثر سلباً على صحة العظام والاسنان وقوتها ويؤثر على مستويات الطاقة في الجسم. وفي حال نقصه فإنه سيؤثر على طاقتك وقد يؤدي إلى شعورك بالوهن والإرهاق الدائم. الكالسيوم يوجد في منتجات الألبان مثل الحليب واللبن، والخضار الداكنة واللوز والبقوليات والحبوب الكاملة.

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