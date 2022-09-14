علامات تدل على أن صحتك النفسية بحاجة إلى الاهتمام نحن جميعًا نعيش حياة لا تخلو من التوتر والمشكلات ولدينا جميعًا بعض الأمتعة أو غيرها في الحياة. لكن السؤال الحقيقي هو كيف تتعامل معها؟ هل تشعر وكأنك تنزلق إلى الهاوية وأن قلبك لا يشعر بالراحة أبدًا؟ فيما يلي 5 علامات تثبت أنك غير صحي عاطفياً وإذا كان لديك صدى مع هذه العلامات، فنحن نقترح عليك طلب المساعدة ... مساعدة نفسك هي واجبك الأول!

علامات تدل على أن صحتك النفسية بحاجة إلى الاهتمام

تعزل نفسك

هل كنت تعزل نفسك وتتجنب الناس والمشكلات من حولك كثيرًا؟ هل وجدت نفسك في مواقف أردت أن تكون فيها بمفردك حتى عندما لا تكون هناك مشكلة من حولك ولا يتعلق الأمر بالتواجد في مساحتك الخاصة؟ إذا كان هذا صحيحًا ، فأنت غير صحي عاطفياً وتحتاج إلى المساعدة.

علامات تدل على أن صحتك النفسية بحاجة إلى الاهتمام

تقول لنفسك إنك بخير لكنك لست كذلك

هل غالبًا ما تبتسم لنفسك وتحاول إقناع صورتك في المرآة أنك بخير والواقع عكس ذلك؟ هل تجد نفسك وسط مشاعر متضاربة كثيرًا؟ كثير من الناس يقمعوا عواطفهم ويعتقدون أنه أمر جيد وحل سريع لمواقف معينة أيضًا. لم يدركوا أنهم يدمرون صحتهم العقلية. قمع المشاعر ليس هو الحل على أن تكون "بخير".

علامات تدل على أن صحتك النفسية بحاجة إلى الاهتمام

لا يمكنك أن تسامح أو تنسى

إذا كنت شخصًا لديه أعداء أكثر من الأصدقاء لأن السبب هو أنك تجد نفسك غير قادر على مسامحة شخص ما على أصغر الأخطاء ، فعندئذ لدينا مشكلة. عليك أن تدرك أن هذا سلوك سام. إذا كنت تواجه صعوبة في التخلي عن الضغائن ، فأنت بحاجة إلى العمل على هذه القضية الخاصة بك. المغفرة مهمة جدًا ليبقى الشخص عاقلًا والبشر يخطئون! في حالة وجود أشخاص من حولك لا يستطيعون أن يغفروا وينتقموا ، فقد حان الوقت لترك هؤلاء الأشخاص يرحلون عن حياتك.

علامات تدل على أن صحتك النفسية بحاجة إلى الاهتمام

تترك مخاوفك تسود

لدينا جميعًا مخاوف من عدم الأمان ، لكن الأمر كله يتعلق بمدى تركنا لها تتسلل إلينا. بدلاً من العمل عليها ، إذا كنت قد بدأت في بناء عقد، فأنت في سيناريو عاطفي غير صحي للغاية. يجب أن تأخذ خطوات صغيرة وتحسن من نفسك بدلاً من أن تقهر نفسك. حتى أكثر الناس هدوءً من حولك يعانون من بعض عدم الأمان ، لكن الأمر كله يتعلق بكيفية عملهم عليه.

علامات تدل على أن صحتك النفسية بحاجة إلى الاهتمام

أنت لا تعيش حياتك

هل تترك الدقائق والساعات تمر وتعيش فقط بدلاً من أن تعيش حياة مُرضية؟ إذا كان هذا هو المكان الذي تجد نفسك فيه كل يوم ، فأنت بحاجة إلى طلب المساعدة من الخبراء. يجب أن تتطلع إلى حياتك. افعل ما تريد فعله حقًا. كثير منا عالق في وظائف نكرهها ولكننا نحتاجها لذلك نحبس أنفسنا فيه. الحيلة هي أن يكون لديك منفس بعد ساعات العمل. يجب أن تفعل أشياء تحبها من أجل سلامة عقلك. انضم إلى الأنشطة ، اقرأ الكتب ، ارقص ، ارسم ، العب أي لعبة ، اصنع الشموع ، اطبخ واخبز. افعل أي شيء تحبه لنفسك! اذهب في رحلات فردية! خطط لذلك!

اقرأ أيضاً:

6 عادات للأشخاص أصحاب معدل الذكاء المرتفع

اكتشف شخصيتك الحقيقية في 3 ثوان فقط