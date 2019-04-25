علامات تدل على إصابة الطفل بمرض نقص المناعة المزمن

"طفلي يعاني من نقص المناعة" من أشهر الشكاوي التي يسمعها الأطباء من الأمهات في العيادات والمراكز علي الرغم من أن هذه الجملة لا تقال إلا عندما يكون الطفل مصاب بمرض نقص المناعة، وهنا أوضح دكتور محمد جمال أستاذ مساعد طب الأطفال وحديثي الولادة بالمركز القومي للبحوث أن مراكز مكافحة العدوي بأمريكا "CDC" قامت بنشر عشر علامات تحذيرية لمرض نقص المناعة عند الأطفال فإن وجدتي علامتين أو أكثر فلا بد من أن تذهبي للطبيب المتابع وهذه العلامات التحذيرية هي :
1- إذا عاني طفلك من التهابات في الأذن أكثر من 4 مرات خلال السنة الواحدة.
2- إذا كان طفلك لديه عدوي حادة وشديدة في الجيوب الأنفية مرتين فأكثر خلال السنة .
3-إصابة الطفل بالتهاب رئوي مرتين أو أكثر في السنة .
4- إذا كان الطفل لديه فشل في النمو (أي متأخر عن الأطفال الذين في عمره في الوزن والطول ).
5-إذا كان الطفل يعاني من فطريات في اللسان أو الجلد ومستمرة معه لفترة طويلة .
6- إذا كان الطفل يعاني من عدوي بكتيرية تحولت إلي تسمم في الدم.
7- إذا كان الطفل يأخذ مضاد حيوي لمدة شهرين والاستجابة لديه كانت ضعيفة.
8- إذا كان الطفل يعاني من عدوي بكتيرية ولا يستجيب للمضادات الحيوية الإ عن طريق المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الوريد .
9- يعاني الطفل بشكل متكرر من خراج عميق سواء في الجلد أو الأعضاء الداخلية في الكبد أو الرئة.
10- وجود تاريخ مرضي في العائلة لمرض نقص المناعة.
Via SyndiGate.info
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