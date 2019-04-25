علامات تدل على إصابة الطفل بمرض نقص المناعة المزمن

1- إذا عاني طفلك من التهابات في الأذن أكثر من 4 مرات خلال السنة الواحدة.



2- إذا كان طفلك لديه عدوي حادة وشديدة في الجيوب الأنفية مرتين فأكثر خلال السنة .



3-إصابة الطفل بالتهاب رئوي مرتين أو أكثر في السنة .



4- إذا كان الطفل لديه فشل في النمو (أي متأخر عن الأطفال الذين في عمره في الوزن والطول ).



5-إذا كان الطفل يعاني من فطريات في اللسان أو الجلد ومستمرة معه لفترة طويلة .



6- إذا كان الطفل يعاني من عدوي بكتيرية تحولت إلي تسمم في الدم.



7- إذا كان الطفل يأخذ مضاد حيوي لمدة شهرين والاستجابة لديه كانت ضعيفة.



8- إذا كان الطفل يعاني من عدوي بكتيرية ولا يستجيب للمضادات الحيوية الإ عن طريق المضادات الحيوية التي تؤخذ عن طريق الوريد .



9- يعاني الطفل بشكل متكرر من خراج عميق سواء في الجلد أو الأعضاء الداخلية في الكبد أو الرئة.



10- وجود تاريخ مرضي في العائلة لمرض نقص المناعة.