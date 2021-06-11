علامات تكشف خيانة شريكك في العلاقة بعيدة المدى

أبانوب سامي

الخيانة من أصعب التجارب التي يمكن أن يمر بها أي انسان، وعلى الرغم من المشاعر السلبية والمؤلمة التي تصاحب كشف الخيانة، إلا أن الغالبية العظمى من الناس يقولون إنهم يفضلون معرفة الحقيقة المؤلمة عن العيش في الوهم، ولأن العلاقة بعيدة المدى باتت شائعة اليوم وهي تتيح فرصة أكبر للخيانة، جلبنا لكِ بعض العلامات التي تشير إلى أن خيانة شريككِ في علاقتكما بعيدة المدى:

تغيير السلوك بشكل مفاجئ ومستمر

إذا توقف شريكك عن قول كلمة "أحبك" أو بدأ في تكرارها أكثر من اللازم، أم توقف عن الحديث عن المستقبل معك، فقد يشير ذلك خيانته لكِ.

الانشغال الدائم

إذا كان شريكك انطوائيًا، أو غير معتاد على الالتزام بالعديد من الالتزامات المسائية أو انشغاله في فترة العطلات، ثم بدأ فجأة يكون مشغول دائمًا وجدول أعماله مزدحم، فقد يكون هناك شخص جديد في حياته يشغل وقته.

بعيد المنال

من الطبيعي ألا يرد شريكك على كل رسالة نصية أو اتصال على الفور، ولكن إذا أصبح من الصعب الوصول إلى شريكك دون سبب وجيه، فقد يكون مشغولا بعلاقة اهم.

أوقات الحديث

إذا كان شريكك يتصل بك عادة في الطريق إلى العمل أو المنزل أو خلال ساعات العمل، أو من السيارة أثناء القيادة فقط، فقد يعني ذلك أن هناك أسبابًا تجعله لا يشعر بالراحة في التحدث إليك من المنزل، وربما يكون هناك شخص آخر هناك في معظم الوقت.

الرد السريع

من الطبيعي ألا يكون شريككِ متاح لتلقي مكالماتك أثناء ساعات العمل أو من مكتبه أو أثناء وجوده مع العملاء، ولكن إذا كان نادرا ما يستطيع الرد على مكالمات في الحال بغض النظر عن الموعد، فقد تحتاجين لإعادة تقييم العلاقة.

كثرة التحدث عن شخص معين

إذا كان شريكك يتحدث كثيرًا عن شخص ما على وجه الخصوص وعن قضاء الوقت أو التواصل معها دون أن تقابليها أنتِ، فقد يكون هناك داعي للغيرة.

القصص المتناقضة

إذا لاحظت تناقضات في قصص شريكك وحجج غيابه أو عدم توافره لكِ، فمن المرجح أنه يخفي شيئا عنك.

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