تسعى كل أنثى إلى أن تصبح أمًا، وتخوض هذه التجربة الجديدة بالنسبة لها، فتقوم جاهدةً بحساب أيام الدورة، وتنظيمها، لتتمكن من تحديد موعد الإباضة بدقة، وما أن تنقضي أيام الإباضة حتى تنتظر بفارغ الصبر ظهور علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع، ولا بد من التنويه إلى أن هناك تشابه بين علامات التلقيح وأعراض الدورة الطمثية مما يسبب أخطاء عند بعض السيدات، ولهذا السبب يفضل الأخصائي انتظار أسبوع بعد غياب الدورة ومن ثم إجراء تحليل الحمل.

علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع

كان يعتقد بعض العلماء أن النطفة هي المسؤولة عن تكوين الجنين، ومنهم من كان يعتقد أن الجنين يقبع داخل البويضة، حتى عام 1875م اكتشف العالم هرتويغ حادثة الإلقاح، وأثبت أن نطفة الأب وبويضة الأم مسؤولتان معًا عن تشكل الجنين، وأن هذا التشكل لا يتم إلا بعد الإلقاح.

بعد أن تدخل النطفة إلى الأقنية التناسلية الأنثوية، يعبر بعضها الرحم، وتصل ذروة نفير فالوب في غضون نصف ساعة إلى ساعتين بفضل تقلصات الرحم والقناة الناقلة للبيوض، ويحرض هذه التقلصات هرمون الأوكسيتوسين في أثناء الجماع ومادة البروستاغلاندين المفرزة من الحويصلين المنويين، وتبقى النطاف قادرة على الإخصاب لمدة تتراوح من24 إلى 48 ساعة.

ورغم العدد الكبير للنطاف في السائل المنوي (500مليون نطفة) لا يصل منها سوى من 1000 ـ 3000 نطفة إلى مكان الإخصاب، بعد أن تلتقي النطفة مع البويضة وحدوث الإلقاح تبدأ مرحلة الحمل التي تمتد إلى 42 أسبوعًا ويمكن تقسيم عملية الحمل إلى ثلاث مراحل متكاملة مدة كل منها ثلاثة أشهر:

مرحلة التطور الجنيني المبكر تبدأ بالانقسامات الخيطية، وتنتهي بتشكل المشيمة والحبل السري، وتظهر خلالها بداءات جميع أعضاء الأجهزة الرئيسية.

تطور الأعضاء والأجهزة، وتنتهي نهاية الشهر السادس إذ يأخذ الجنين شكل إنسان مكتمل.

نمو سريع للجنين: فتصبح غالبية الأعضاء فعالة بشكل كامل، وتنتهي بالولادة.

أعراض الحمل المبكرة عقب التخصيب مباشرةً

وهي علامات لم تختبرها السيدة من قبل لأنها تحدث نتيجة تغيرات هرمونية في أيام الحمل الأولى عقب التبويض، وهي مهمة حتى تستعد السيدة نفسًا وجسديًا لهذه الرحلة الممتعة، ومن أهم علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة الشهرية بأسبوع هي:

الشعور بالدوار الخفيف، أو الضعف العام، وهذا من العلامات المبكرة جدًا بداية الحمل.

تحجر الثدي، هذا عرض مشترك بين الحمل وقرب موعد الدورة، غير أنه يختفي مع نزول الطمث، في حين يستمر في حالة حدوث الحمل.

متى تظهر أعراض الحمل قبل نزول الطمث

لا بد الآن وأنك تنتظرين أن تظهر لديك علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع والتي طالما انتظرتي ظهورها، وظهر بعض منها، ولكن انتهى الأمر بنزول الدورة الطمثية؛ فما هي أعراض تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع و ماذا تشعر المرأة عند تخصيب البويضة، حيث يمكن حصر الأعراض التي تنتج عن تلقيح البويضة قبل نزول الطمث على النحو الآتي:

التقلبات في الحالة النفسية : إذ تتراوح الحالة النفسية بين توتر في حين، وسعادة حينًا آخر، وهناك من يربط بين الحالة النفسية للحامل وجنس الجنين، وتميل المرأة الحامل بولد إلى العدوانية والعصبية، في حين تميل الحامل بأنثى إلى الانطوائية والاكتئاب.

: إذ تتراوح الحالة النفسية بين توتر في حين، وسعادة حينًا آخر، وهناك من يربط بين الحالة النفسية للحامل وجنس الجنين، وتميل المرأة الحامل بولد إلى العدوانية والعصبية، في حين تميل الحامل بأنثى إلى الانطوائية والاكتئاب. الإصابة بالزكام واحتقان الأنف : نتيجة لضعف مناعة جسم الحامل تتأثر بتغير الظروف المحيطة، كما تلتقط العدوى مباشرةً، حيث يمكن أن تكون الأعراض آنفة الذكر هي من أهم علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع، وعند ظهور هذه الأعراض يتوجب على السيدة أن تنتظر يومًا كاملًا قبل القيام بتحليل هرمون الحمل في حال كانت الدورة منتظمة، وتكون المدة أطول في حالة لم تكن متأكدة من موعد الطمث بدقة.

: نتيجة لضعف مناعة جسم الحامل تتأثر بتغير الظروف المحيطة، كما تلتقط العدوى مباشرةً، حيث يمكن أن تكون الأعراض آنفة الذكر هي من أهم علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع، وعند ظهور هذه الأعراض يتوجب على السيدة أن تنتظر يومًا كاملًا قبل القيام بتحليل هرمون الحمل في حال كانت الدورة منتظمة، وتكون المدة أطول في حالة لم تكن متأكدة من موعد الطمث بدقة. الشعور بالغثيان والإقياء: خاصة في الصباح الباكر وهي إحدى أهم علامات الحمل، كما توجد بعض الشائعات التي تربط بين حدة الإقياءات ونوع الجنين، إذ تبين أن نسبة الإقياءات في حال الحمل بولد أقل منها في حالة الحمل بأنثى.

خاصة في الصباح الباكر وهي إحدى أهم علامات الحمل، كما توجد بعض الشائعات التي تربط بين حدة الإقياءات ونوع الجنين، إذ تبين أن نسبة الإقياءات في حال الحمل بولد أقل منها في حالة الحمل بأنثى. اختلاف الميول نحو الأطعمة : تميل بشراهة إلى نوع معين، في حين تنفر من أنواع أخرى، حيث أن الجدات قديمًا ربطوا الميل للأطعمة المالحة بالجنين الذكر، في حين الأطعمة ذات الطعم الحلو بالجنين الأنثى.

: تميل بشراهة إلى نوع معين، في حين تنفر من أنواع أخرى، حيث أن الجدات قديمًا ربطوا الميل للأطعمة المالحة بالجنين الذكر، في حين الأطعمة ذات الطعم الحلو بالجنين الأنثى. تغيرات في درجة حرارة جسم المرأة : يشير استمرار ارتفاع درجة الحرارة بعد انقضاء أيام التبويض إلى حدوث التلقيح، إذ يستمر ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون في دم المرأة نتيجة الحمل وهو المسؤول عن ارتفاع الحرارة، وهي أحد أهم علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع

: يشير استمرار ارتفاع درجة الحرارة بعد انقضاء أيام التبويض إلى حدوث التلقيح، إذ يستمر ارتفاع نسبة هرمون البروجسترون في دم المرأة نتيجة الحمل وهو المسؤول عن ارتفاع الحرارة، وهي أحد أهم علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع التعب والإرهاق : اذ تعاني المرأة من إعياءات لا مبرر لها، وقلة قدرة على الحركة، والشعور الدائم بالنعاس، وهذه الأسباب تعود إلى انخفاض نسبة سكر الدم.

: اذ تعاني المرأة من إعياءات لا مبرر لها، وقلة قدرة على الحركة، والشعور الدائم بالنعاس، وهذه الأسباب تعود إلى انخفاض نسبة سكر الدم. حدوث ألم في الثدي وتغير لون الهالة المحيطة بالحلمة : حيث يرتفع هرمون البرولاكتين ويبدأ الثدي بالاستعداد لإدرار الحليب.

: حيث يرتفع هرمون البرولاكتين ويبدأ الثدي بالاستعداد لإدرار الحليب. عسر الهضم والإصابة بالإمساك: والذي يعزى إلى ارتفاع نسبة البروجسترون.

والذي يعزى إلى ارتفاع نسبة البروجسترون. زيادة الحاجة إلى التبول : حيث يتسع الرحم ويضغط أسفل البطن حيث توجد المثانة.

: حيث يتسع الرحم ويضغط أسفل البطن حيث توجد المثانة. نزول بضع نقاط من الدم من المهبل : حيث يكون لون هذه النقط مختلف عن لون دم الطمث، ولا يستمر لأكثر من يومين.

: حيث يكون لون هذه النقط مختلف عن لون دم الطمث، ولا يستمر لأكثر من يومين. الإحساس بألم في الرأس : حيث يزداد الدم المتدفق إلى الرحم من جهة، وبسبب تغير نسبة هرمونات دم الحامل من جهة أخرى.

: حيث يزداد الدم المتدفق إلى الرحم من جهة، وبسبب تغير نسبة هرمونات دم الحامل من جهة أخرى. آلام في البطن : يأخذ الرحم بالتمدد ليناسب حجم الجنين في الأشهر المتقدمة.

: يأخذ الرحم بالتمدد ليناسب حجم الجنين في الأشهر المتقدمة. إفرازات من المهبل: حيث تكون في حالة عدم الحمل شفافة، في حالة نجاح التلقيح تصبح أكثر سماكة.

الفرق بين علامات الحمل المبكرة والطمث

إن تخصيب البويضة يعني نجاح عملية الإلقاح، وتمكن النطفة من اختراق جدار البويضة، وبعد سلسلة الانقسامات التي تتعرض لها البويضة الملقحة تنتقل لتجد لنفسها مكانًا تستقر فيه في جدار الرحم، وهنا تبدأ السيدة المتلهفة لإحساس الأمومة والإنجاب بالشعور ببعض المشاعر التي لم يسبق وأن خبرتها، وهي علامات تخصيب البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع، والتي تختلف حدتها من سيدة لأخرى وهذه التغيرات مرتبطة بهرمونات الدم وخاصة هرمون البروجسترون، والذي يطلق عليه الهرمون المهيئ لحدوث الحمل.

اذ يعمل البروجسترون جنبًا إلى جنب مع الأستروجين في إعداد مخاطية الرحم ويخفف حدة التقلصات من أجل حماية الجنين من الإجهاض، إلا أن البعض من النساء وخاصة اللواتي خبرن الحمل سابقًا أصبحت على دراية تامة عن علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة والتي تظهر على النحو التالي:

آلام أثناء الدخول إلى الحمام والتبول.

تبدو الشعيرات الدموية في الثديين أكثر وضوحًا.

زيادة في حجم الثديين أو أحدهما.

صعوبة في النوم.

خفقان القلب بسبب زيادة تدفق الدم إليه.

حموضة في المعدة.

تورم في الطرفين السفليين.

عدم استقرار الحالة النفسية.

زيادة الشراهة للطعام أو الابتعاد عنه.

شحوب البشرة وظهور بعض البثور.

ويمكن التخفيف من هذه الأعراض بإتباع مجموعة من الخطوات تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض بالحد الأدنى من الشدة، وتطال الخطوات كل الجوانب المتعلقة بالسيدة من أجل تمتعها بحمل مريح والحفاظ على صحتها وصحة الجنين وهذه الوسائل هي كما يأتي:

اتباع نظام صحي غني بالعناصر الغذائية والألياف، وذلك لتجنب نقص الغذاء الذي قد تتعرض له الحامل نتيجة الإقياءات المتكررة.

عدم التدخين، تجنب الكحول، تجنب المشروبات الغنية بالكافيين (القهوة، الشاي).

زيادة فترات الراحة خلال اليوم.

تناول كميات كبيرة من الماء خلال فترة النهار.

الابتعاد عن حمل الأوزان الثقيلة.

الحرص على عدم الوقوف لمدة طويلة.

الاستحمام بالماء الدافئ.

ارتداء ملابس مريحة، وانتعال الأحذية المريحة.

عند اتباع هذه النصائح لا بد بأن السيدة ستشعر بتحسن كبير عما كانت عليه في بداية الأمر.

وبهذا نكون قد انتهينا من عرض موضوع يشغل بال معظم السيدات وهو علامات تلقيح البويضة قبل موعد الدورة بأسبوع، اذ تم التطرق إلى مختلف الجوانب التي يمكن أن تخطر ببال المرأة وتسليط الضوء على بعض الملاحظات الخاصة بهذا الأمر.