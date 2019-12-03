علامات ما قبل الانتحار.. لا تتردد في تقديم المساعدة لصاحبها!‎

الانتحار هو الفعل الذي يتضمن تسبب الشخص عمداً في قتل نفسه، يرتكب الانتحار غالباً بسبب اليأس، والذي كثيراً ما يُعزى إلى اضطراب نفسي مثل الاكتئاب أو الهوس الاكتئابي أو الفصام أو إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات.

وغالبًا ما تلعب عوامل الإجهاد مثل الصعوبات المالية أو المشكلات في العلاقات الشخصية دوراً في ذلك. وقد أوردت بيانات لمنظمة الصحة العالمية بأن 75% من حالات الانتحار تسجل ما بين متوسطي الدخل وسكان الدول الفقيرة.

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وتشمل الجهود المبذولة لمنع الانتحار تقييد الوصول إلى الأسلحة النارية، وعلاج الأمراض النفسية وحضر استعمال المخدرات، فضلاً عن تحسين التنمية الاقتصادية.

ومؤخرأ أعلنت منظمة الصحة العالمية أن نحو 800 ألف شخص ينتحرون سنويًا، أي أكثر من الذين قتلوا في الحروب وعمليات القتل أو سرطان الثدي، وحضت على اتخاذ إجراءات لتجنب هذا النوع من المآسي.

وفي تقرير جديد، أوضحت هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة أن معدل الانتحار العالمي قد انخفض إلى حد ما بين العامين 2010 و2016 لكن عدد الوفيات ظل مستقرًا بسبب تزايد عدد سكان العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس في بيان "رغم التقدم المحرز، فإن شخصًا واحداً يموت كل 40 ثانية منتحرًا"، مشددًا على أن "كل وفاة هي مأساة للعائلة والأصدقاء والزملاء".

وبلغ معدل الانتحار العالمي في العام 2016، وهو العام الأخير الذي توافرت فيه البيانات، 10,5 لكل 100 ألف شخص.

لكن المعدلات تباينت على نطاق واسع، إذ انخفضت حالات الانتحار في بعض البلدان إلى خمسة لكل 100 ألف بينما سجلت غويانا التي تصدرت اللائحة، معدلاً يزيد عن 30 حالة لكل 100 ألف شخص.

وبشكل عام، انخفض معدل الانتحار العالمي بحوالى 10 % بين العامين 2019 و2016 مع انخفاض نسبته 20 % تقريبًا في حالات الانتحار في غرب المحيط الهادئ وتسجيل جنوب شرق آسيا انخفاضاً أيضاً بلغ 4,2 %.

وكانت القارة الأميركية المنطقة الوحيدة التي أظهرت ارتفاعاً في حالات الانتحار، إذ ازدادت بنسبة 6 % خلال فترة السنوات الست.

وقالت ألكسندرا فليشمان من قسم الصحة العقلية في المنظمة أمام الصحافيين في جنيف "نعلم أن سهولة الوصول إلى الأسلحة النارية في الأميركيتين يساهم في رفع معدلات الانتحار".

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التراجع الإجمالي يفسر بأن عددا من البلدان البالغ مجموعها 38 قد وضعت استراتيجيات للحد من الانتحار، مشددة على أنه ينبغي للعديد من الدول أن تقوم بالمثل.

وأوضح تيدروس "يمكن اتخاذ إجراءات وقائية للحد من الانتحار" داعيا "كل البلدان إلى اعتماد استراتيجيات فعالة لمنع الانتحار في برامج الصحة والتعليم بطريقة مستدامة".

ومن أكثر طرق الانتحار شيوعًا هي الشنق وإطلاق النار وتناول المبيدات السامة خصوصًا في المناطق الريفية.

وأظهر التقرير أن معظم حالات الانتحار حدثت في البلدان المتدنية والمتوسطة الدخل حيث يعيش معظم سكان العالم، لكن المعدلات كانت أعلى في البلدان الأكثر ثراء.

فبعد غويانا، سجلت روسيا ثاني أعلى معدل في العالم مع 26,5 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص.

كذلك احتلت مراتب متقدمة كل من ليتوانيا وليسوتو وأوغندا وسريلانكا وكوريا الجنوبية والهند واليابان، إضافة إلى الولايات المتحدة التي سجلت 13,7 حالة انتحار لكل 100 ألف شخص.

وفي معظم البلدان تقريبا، كان الرجال أكثر إقدامًا على الانتحار من النساء. فقط في خمس دول هي بنغلادش والصين وليسوتو والمغرب وبورما، كانت نسبة النساء المنتحرات أعلى من نسبة الرجال.

كذلك، أظهر التقرير أن أكثر من نصف المنتحرين هم دون سن ال 45. ومن بين فئة الشباب الذين تراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما، يأتي الانتحار في المرتبة الثانية بعد حوادث الطرق كسبب رئيسي للوفاة.

وقالت المنظمة الأممية إنها ستطلق حملة على مدى شهر تبدأ في اليوم العالمي للوقاية من الانتحار في 10 أيلول/سبتمبر، بما في ذلك إطلاق كتيّب مرجعي لصناع الأفلام.

ويحذر هذا الكتيب من أخطار توصيف الانتحار وتصويره إذ ثبت أنه يؤدي إلى حالات انتحار مقلدة بين الأشخاص الذين يعانون من مشكلات في الصحة العقلية.

ففي تموز/يوليو، قالت "نتفليكس" إنها حذفت مشهدا لانتحار شخصية من الموسم الأول من مسلسل "13 ريزنز واي" عقب قلق خبراء الصحة العقلية من تبجيل الانتحار.

فقد وجدت دراستان نشرتا في أيار/مايو أن حالات الانتحار بين الشباب الأميركيين ارتفعت بشكل ملحوظ في الأشهر التي تلت إطلاق المسلسل في العام 2017.

أسباب الانتحار

1- الأسباب النفسية مثل الاكتئاب والقلق وغيرهما.

2- شرب الخمر وتعاطي المخدرات.

3- المشاكل المالية.

4- مشاكل العلاقات الشخصية.

5- انعدام الأهداف ومعنى الحياة.

6- ضعف الوازع الديني وتزعزعه لدى الشخص، وهو الأمر الذي يلجم الإنسان عادةً عن القيام بأمورَ محرمة.

7- انتحار المجرمين في السجون.

8- ضغوطات المجتمع والناس.

أعراض ما قبل الانتحار

لا يمكن التعامل مع أعراض ما قبل الانتحار كما نتعامل مع أعراض مرض عضوي، حيث لا تكون هذه الأعراض مستقرة دائماً كما أنَّها ليست شرطاً لازماً للانتحار، أي أن وجودها لا يعني بالضرورة أنَّ من يعاني منها سيلجأ إلى الانتحار.

وفي هذا المقال سنذكر لكم أبرز الأعراض التي تبدو على شخص اتخذ قراره بقتل نفسه، وهنا نتحدث عن الحالة التي يكون فيها القرار قد نضج خلال فترة زمنية لا بأس بها، حيث لن تبدو هذه الأعراض على من يتخذ القرار فجأة:

1- تغيرات سلوكية حادة

لا بد أن يسبق ذلك فترة من الكآبة والحزن المفرط الذي لا يمكن أن يخفي نفسه عن الآخرين، ثم سنلاحظ تغيراً جوهرياً في السلوك، حيث يميل الشخص المقبل على الانتحار إلى الهدوء والانعزال والشرود غالباً، كما تنعدم رغبته في أداء الكثير من الممارسات الممتعة بالنسبة له، ويصاب بفقدان الشهية واضطرابات النوم، كما يلاحظ أن المقبلين على الانتحار يعانون من تغيرات مزاجية متضاربة ومفاجئة، حيث يعبرون في اليوم الواحد عن عشرات المشاعر المختلفة من الأمل المفرط إلى الخيبة المفرطة أو من السعادة المفاجئة إلى الحزن المفاجئ.

2- تنفيذ أعمال خطرة

في بعض الحالات قد يقوم المقدم على الانتحار بتصرفات مجنونة وخطيرة لم يقم بها سابقاً ولم يفكر بها حتى، مثل الإفراط بتعاطي المخدرات والقيادة بسرعة كبيرة أو تجربة بعض الألعاب الخطيرة، حيث يعتبر ذلك تعبيراً أوليَّاً عن فقدانه شعوره بقيمة حياته.

3- المقبل على الانتحار يودع المقربين منه

غالباً ما يلجأ المقدم على الانتحار إلى توديع الأشخاص المقربين منه فيقوم بتنظيم جدولٍ للزيارات وربما يحاول أيضاً أن يعتذر من بعض الأشخاص دون أن يفهموا سبب هذا الاعتذار.

4- ترتيب الحياة بعد الموت

أيضاً يحاول المنتحر أن يرتب أموره لمرحلة ما بعد موته، قد يتبرع بممتلكاته أو يوزع مقتنياته الشخصية على أفراد العائلة، وربما يقوم بوهب أعضائه لبنك الأعضاء، كما سيحاول في بعض الحالات أن يصلح علاقته مع الأشخاص الذين يكرهونه ليموت مطمئناً! وقد يشتري قبراً ويحجز صالة العزاء مسبقاً.

5- التهديد بالانتحار

في بعض الحالات يقوم المقبل على الانتحار بالتهديد به، حيث يخبر المحيطين به أنَّه سيقتل نفسه إن لم ينفذوا رغبة ما، وهذا لا يعني بالضرورة أنَّه لن يفعل كما لا يعني بالضرورة أنَّه سيفعل ذلك، لكن التهديد بالانتحار إذا ترافق مع كآبة شديدة وحزن مفرط لا بد أن يتم أخذه على محمل الجد.

6- الحديث عن الانتحار

غالباً ما يتحدث المقبل على الانتحار عن قيمة الحياة والرغبة بالموت، وربما يتحدث عن الانتحار بطريقة مباشرة، كما سيحاول أن يقرأ أكثر عن الأشخاص المشهورين الذين قتلوا أنفسهم ليجد من يشاركه يأسه وربما ذنبه!.

ملاحظات مهمة عن أعراض ما قبل الانتحار

- الكآبة المفرطة من أهم أعراض ما قبل الانتحار التي تدعو إلى مراقبة الشخص المصاب بالكآبة حتى وإن لم تظهر الأعراض الأخرى عليه.

- سيبدأ الشخص المقبل على الانتحار بتجهيز أدوات تتعلق بالانتحار، مثل الحصول على كمية كبيرة من كبسولات الدواء أو شراء بندقية أو مشاهدة فيديوهات عبر اليوتيوب عن وسائل الانتحار.

- إن اجتماع هذه الأعراض لا يعني بالضرورة إقبال الشخص على الانتحار، لكن بالضرورة يجب أن يتم التعامل معه من قبل شخص مختص.

- لا يشترط أن تكون الأعراض السابقة ظاهرةً بوضوح، خاصة وأن الذي اتخذ قراره بالانتحار سيعزل نفسه قدر الإمكان عن المحيطين به.

- الشخص الذي لديه محاولات سابقة للانتحار أكثر عرضة للنجاح في المحاولة اللاحقة.

- الأشخاص الذين يعانون من فرط في الحساسية تجاه الفقدان أو الهجر أو الذين لديهم حساسية مبالغ بها تجاه الأزمات العاطفية أكثر عرضة لمحاولة الانتحار، لذلك يجب مراقبتهم عند تعرضهم لهذه الأزمات.

وسائل الانتحار

- استخدام السلاح الناري .

- شرب السم.

- استنشاق الغاز أو المواد السامة.

- استخدام الأدوات الحادة.

- شرب كميةٍ كبيرةٍ من الأقراص والعقاقير.

- الشنق.

- السقوط من الأماكن المرتفعة.

- الجرعات الزائدة من المخدرات والثمالة.

- الظهور المفاجئ أمام السيارات المسرعة عمداً أو عمل حادث سيرٍ عمداً.

- حرق النفس.

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