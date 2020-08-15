علامات ندم الزوج بعد الخيانة

بعد خيانة زوجك لك لا بد أن تنكسر الثقة بينكما أو حتى تصل العلاقة إلى طريق مسدود، لكن في حال قررت إعطاء زوجك فرصة ثانية عليك أن تتابعي تصرفاته التي تدل على ندمه بعد الخيانة. 3 علامات أساسية تدل على ندم الزوج بعد الخيانة:

سيقاطع جميع من سبب لك الأذى

العلامة الساسية والأهم هي أن يقاطع الزوج المرأة التي خانك معها ونهائياً، ويجب أن يعطيك دليل على ذلك من خلال إخبارك بكل شاردة وواردة بينكما. وهنا تلعب الصراحة عنصراً أساسياً في إظهار ندم الزوج وعدم رغبيته بخيانتك مرة أخرى.

يفعل ما تريدين من أجل استرجاع ثقتك

نعم هنا نعني أي شيء تطلبينه سيفعله الزوج من أجل كسب ثقتك ثانية بعد الخيانة وهذا الأمر سيساعد في إظهار ندم الزوج وربما يكسر القليل من الجمود ويساهم في إستعادة الثقة. هو من خسر ثقتك وهو من سيعمل على إعادتها بزخم قوي بينكما، لذا إن كنت تفضلين إعادة بناء علاقة قوية مع زوجك من الأفضل أن تتجاوبي معه وتعطيه فرصة ثانية.

يقبل شروطك ويحقق توقعاتك

أخيراُ، أنت من يحصل على الحكم وأنت من يقرر الحكم. لذا ، إذا كانت لديك احتياجات وتوقعات معينة يجب تلبيتها قبل أن تصبح أنت وشريكك على ما يرام مرة أخرى ، فيجب أن يكون شريكك هو الشخص الذي يلبي تلك الاحتياجات. ضعي شروطك وأخبري زوجك عن توقعاتك لهذه العلاقة التي تجمعكما وفي النهاية ستجرين إختباراً وتقييماً للعلاقة وانت من ستقررين إما الإنفصال أو أن العلاقة عادت لطبيعتها.

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