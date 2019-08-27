على عكس الشائع.. زيت شجرة الشاي خطر على صحة المهبل

تتجه الكثير من النساء بسبب شعورهن بالحرج من الذهاب للطبيب عند مواجهة مشاكل مهبلية، إلى العلاجات الطبيعية على أمل علاجها، لكن لا ينصح الأطباء بذلك، لأن وضع منتجات غير خاضعة للرقابة على الأعضاء التناسلية يمكنها أن تزيد الموقف سوءًا.

وذاع صيت زيت شجرة الشاي بين النساء كعلاج للتخلص من الروائح المهبلية الكريهة، لكنه في الواقع يمكن أن يسبب الكثير من الضرر لصحتك، فقد حذّر الأطباء من استخدامه لما يسببه من أضرار خطيرة على صحة المهبل، فهذا الزيت العطري يمكن أن يحرق المهبل، كما يمكنه أيضًا أن يفسد الرقم الهيدروجيني لجسمك، مما يزيد من احتمال الإصابة بالالتهابات الكريهة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

وتحدثت الصحيفة مع طبيبة أمراض النساء، شيري داتا بهذا الشأن، والتي أوصت بعدم استخدام زيت شجرة الشاي أو أي غسول داخلي لعلاج المهبل.

كما أوصت بشكل عام بتجنب استخدام أي منتجات معطرة أو صابون داخل المهبل.

وقالت: "إذا كان الزيت العطري غير مخفف، فقد يتسبب ذلك في تلف بطانة المهبل أو حرقها أو قد يؤثر سلبًا على التوازن الدقيق للبكتيريا الصحية، أو الميكروبيم المهبلي المعروف باسم النبيت الجرثومي المهبلي، وهو ما يعرضك لخطر الإصابة بالتهاب المهبل الجرثومي أو عدوى الخميرة".

وأضافت أن الرائحة المهبلية يمكن أن تكون مؤشرًا على وجود عدوى، وإذا لاحظت أنكِ تعاني من أي تغيير في رائحتك المهبلية أو إفرازاتك فمن الأفضل الحصول على استشارة الطبيب أو أخصائي أمراض النساء، أو أخصائي الصحة الجنسية.

المزيد من صحة وجمال:

زراعة الفضلات البشرية... علاج جديد لسرطان الجلد

مضار التوقف عن تناول الخبز في الوجبات الغذائية