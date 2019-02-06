طرق رائعة لزيادة الإنتاجية عند العمل من المنزل

لا شك بأن هناك العديد من الفوائد للعمل من المنزل. من ساعات العمل المرنة ، الى القدرة على تعدد المهام وقضاء بعض الوقت مع أطفالك ، فان الفوائد تتخطى فوائد أي يوم عمل في المكتب.

وتشمل الفوائد أيضا توفير الوقت ، والطاقة ، وحتى المال الذي ينفق على التنقل. ولكن العمل من المنزل هو اختبار ذاتي لضبط النفس لأنه من السهل جدًا تشتيت الانتباه أثناء عملك من المنزل.

نعم ، في حين أنه يبدو من المذهل أن تعملي من راحة منزلك في يوم شتاء بارد ، في الواقع من الصعب أن تظلي منتجة في نفس البيئة. من الصعب للغاية البقاء محفزة للعمل عندما يدق بابك شخص كل ساعة وينتظرك طفل رضيع. لا تقلقي ، فنحن نوفر لك هذه الطرق السهلة والفعالة لزيادة إنتاجيتك أثناء العمل من المنزل.

إنشاء محطة عمل في المنزل

ننصحك بشراء كرسي وطاولة مكتب مريحة وإعداد بيئة شبيهة بالمكتب لا تحتوي الا على اغراض العمل.

ارتدي ملابس انيقة ومرتبة

على الرغم من ان العمل من المنزل يبدو مريحا إلا انك لست مضطرة للعمل بملابس النوم، قومي بالاستحمام، وارتداء ملابس انيقة كما لو كنت ستخرجين للعمل. إذا بقيت في ملابس النوم ستشعرين بالتكاسل طوال اليوم

تذكري أن تأخذ راحة

العمل من المنزل لا يعني أن تعملي طوال الوقت بل تضعي لنفسك ساعات عمل محددة لانجاز المهام ولا تنهضي من الكرسي قبل ذلك. خصص فترات راحة منتظمة للبقاء منتعشة.

وضع جدول زمني معقول

يمكن أن تؤدي المرونة التي يوفرها العمل من المنزل أيضًا إلى العمل لساعات أطول من الوقت. ضعي جدولاً زمنيًا يتضمن أوقات الاستراحة والغداء والتزمي به بلا هوادة.

أخبري عائلتك باحترام جدول مواعيدك

العمل من المنزل ، هو عمل وهذا يعني بأن على الجميع احترام وقت عملك فلا طلبات أو زيارات خلال ساعات العمل.