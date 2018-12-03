دراسة: النساء أكثر إنتاجية من الرجال في العمل!

من يأخذ مهاماً أكثر في المكتب؟ هل الرجال يتحادثون أكثر من النساء خلال ساعات العمل؟ هل تعمل النساء أكثر في عطلات نهاية الأسبوع بالمقارنة مع الرجال؟ من خلال الخوض في السلوك والعادات عند الذكور والإناث في مكان العمل ، أجابت دراسة حديثة أجرتها Hive (وهي عبارة عن منصة لإدارة المشاريع والتعاون) عن كل هذه الأسئلة وتوصلت إلى بعض النتائج المثيرة للاهتمام.

الدراسة

استطلعت الدراسة حوالي 3000 من الذكور والإناث الذين يعملون في مكاتب مختلفة وطالبتهم بالإجابة على مجموعة من الأسئلة المتعلقة بحياتهم المهنية بما في ذلك من يعين لهم المهام، وعدد مرات إرسال الرسائل خلال ساعات العمل ، وكيفية تأثير إنتاجية أعمالهم وما إلى ذلك.

من يتحدث أكثر في مكان العمل؟

على الرغم من أن النساء يرسلن 20% من الرسائل (عبر الدردشة عبر الإنترنت) أكثر من نظرائهن من الرجال ، إلا أنه من المثير للاهتمام أنهن يكملن 10% من العمل أكثر من الرجال. لذلك ، خلصت الدراسة إلى أن النساء أكثر إنتاجية من الرجال في العالم المهني!

نتائج أخرى

وفقاً لاستنتاج آخر مثير للاهتمام ، من المرجح أن يقوم الموظفون الذكور والإناث بتعيين العمل للزملاء من نفس الجنس. ويعطي الرجال 20 في المائة من العمل الإضافي لزملائهم الذكور وينطبق الشيء نفسه على الموظفات اللواتي يعملن أيضا على زيادة العمل بنسبة 20 في المائة على الموظفات.

من الذي يعمل أكثر في عطلة نهاية الأسبوع؟

تشير الدراسة إلى أن الرجال يعملون أكثر قليلاً في عطلات نهاية الأسبوع. ومع ذلك ، تشير النتائج إلى أنهم لا يزالون يحصلون على مهام أقل مقارنة بالنساء. وعلاوة على ذلك ، تُخصص للموظفات نسبة 54.1 في المائة من جميع الأعمال ويمنح الرجال 45.1 في المائة.