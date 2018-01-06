اعتني ببشرتك.. قبل ممارسة الرياضات الشتوية

الرياضات الشتوية تعرض البشرة لعوامل إجهاد (shutterstock.com)

قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن البشرة تحتاج إلى عناية خاصة قبل ممارسة الرياضات الشتوية، موضحةً أنه عند ممارسة رياضة التزلج على الجليد في المرتفعات الجبلية مثلاً، تتعرّض البشرة لعوامل إجهاد عديدة، مثل البرد الشديد والرياح القوية والهواء الجاف وأشعة الشمس الكثيفة.



وحتى تصمد البشرة أمام هذه العوامل يجب استعمال كريم واقٍ من أشعة الشمس غني بالدهون وذي مُعدل حماية عال.

وبالمثل ينبغي استعمال قلم عناية بالشفاه غني بالدهون وذي مُعامل حماية عال أيضاً؛ نظراً لأن بشرة الشفاه حساسة للغاية. وفي حال الجفاف الشديد للبشرة يمكن بشكل إضافي تطبيق ماسك غني بالدهون ومواد الترطيب.

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