عندما توظف التكنولوجيا لخدمة الجمال: FOREO LUNA 3

لقد اكتسحت مؤخراً FOREO السوشيال ميديا بآخر إصداراتها ألا وهو جهاز تنظيف الوجه الذكي LUNA 3.

تعد شركة فوريو السويدية، شركة رائدة في ابتكار أجهزة تجمع بين التكنولوجيا والعناية بالبشرة. ويعد جهاز LUNA 3 من بين آخر إصداراتها التي أحدثت قفزةً نوعية في علم الجمال، إذ يتيح هذا الجهاز فرصة تكييف الروتين اليومي طبقا لاحتياجات بشرتكِ. نعم، LUNA 3 تمكنك من ضبط أدق التفاصيل في روتينك اليومي وذلك بفضل إمكانية توصيل الجهاز بجوالك عن طريق تطبيق FOREO والبلوتوث. ليس هذا وحسب إنما يقترح عليك الجهاز عدة روتينات للتدليك لضمان شد بشرتك ومنحها الاسترخاء الذي تستحقه. جهاز تنظيف الوجه FOREO LUNA 3 متوفر في 3 ألوان حسب نوع البشرة، الوردي للبشرة العادية، الأزرق للبشرة المختلطة والبنفسجي للبشرة الجافة والحساسة.



خاصية التنظيف:

تعد خاصية التنظيف أول خاصية يمكنك استخدامها في جهاز FOREO LUNA 3. بفضل شعيرات السيليكون اللينة وتقنية T-Sonic المتطورة أصبح بإمكانك التخلص من كل بقايا المكياج، الزيوت والشوائب التي تسد مسام البشرة من جهة كما وتساعد نبضات الجهاز على التخلص من خلايا الجلد الميتة وتسريع الدورة الدموية في الوجه. في هذه المرحلة يمكنك ضبط شدة النبضات ووقت التنظيف على التطبيق. يحتوي الجهاز على 16 درجة من حيث الشدة مما يمنحك القابلية على اختيار الدرجة التي تتلاءم مع بشرتك.

خاصية التدليك:

كما ذكرت سابقا، بفضل تطبيق FOREO FOR YOU، أصبح بإمكانك الحصول على تدليك محترف في البيت يسمح لك بإرخاء عضلات الوجه وشد البشرة. كل ما عليك فعله هو اختيار واحد من بين 4 أنظمة للتدليك على التطبيق، حيث يحتوي التطبيق على نظام خاص لتدليك منطقة العين لمساعدتك على التخلص من الهالات السوداء، مشاكل الانتفاخ تحت العين وحتى الخطوط الرفيعة والتجاعيد. إذا كنت ترغبين في صقل ملامح وجهك وتحديدهم يمكنك اختيار نظام تدليك الكنتور والذي ابتكر خصيصا لهذا الغرض. بالإضافة إلى هذين النظامين هناك نظامين اخرين أحدهما لمنطقة الفم لتفادي الخطوط الرفيعة حول هذه المنطقة والآخر مخصص لشد الرقبة. تعد الرقبة من بين المناطق التي تظهر عليها علامات تقدم السن والتي نهملها معظم الأحيان وهذا التنظيم يساعدك على الحفاظ على شبابها.

كيفية الاستعمال:

استخدام الجهاز سهل جدا وبسيط سأوضحه في الخطوات التالية:

1-عليك تحميل تطبيق FOREO ووصل LUNA 3 بجوالك

2-بللي كل من وجهك وجهاز تنظيف الوجه LUNA 3 بالماء ثم قومي بوضع الغسول المناسب لنوع بشرتك على الجهاز

3-قومي بإتباع إرشادات خاصية التنظيف على التطبيق واحرصي على القيم بحركات دائرية. عند انتهاء مدة تنظيف كل جهة يقوم الجهاز بتنبيهك

4-اشطفي وجهك وجففيه ثم قومي بوضع كريم المرطب أو السيروم المعتاد

5-اختاري نظام التدليك الذي ترغبين به على التطبيق و اتبعي إرشادات التطبيق.

في خمس خطوات بسيطة وفي وقت قصير ستحصلين على روتين تنظيف محترف يجنبك مشاكل البشرة الناتجة عن الملوثات والمكياج اليومي وأيضا ستحصلين على بشرة نضرة ومشدودة.



رنا موسى من بين المؤثرات اللواتي جربن جهاز تنظيف الوجه الذكي LUNA 3 FOREO. وشاركن رأيهن حول الجهاز لذا اقترح عليك هذا الفيديو لتعرفي رأيها .

