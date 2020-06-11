عودة فساتين الزفاف القصيرة لموسم حفلات زفاف/صيف 2020

مع ارتفاع درجات الحرارة وتخفيف القيود على الحجر المنزلي عاد الأمل بإمكانية اتمام مراسم حفلات الزفاف للعديد من الفتيات بعد أن كان الأمر شبه مستحيل في موسم الربيع الذي كان عادة يشهد العديد من الحفلات. وعادت معه أفكار مصممي الازياء لفستان زفاف رومانسي وحالم.

ومن الافكار الجديدة لموسم فساتين الزفاف/ صيف 2020 فساتين الزفاف القصيرة التي رأينا بعض منها مؤخراً في حفلات عقد قران / زفاف المشاهير. ولكن قبل أن تتسرعي بشراء فستان زفاف قصير إليك هذه النصائح من الخبراء:

1. ينبغي أن تكوني مقتنعة تماماً من أنك تريدين فستان زفاف قصير، الموضة تتغير لذلك تأكدي من أنها رغبتك الصادقة.

2. ينبغي أن يكون التصميم مناسباً لطولك ولشكل جسمك، توجد العديد من الموديلات والأطوال لذلك احرصي على تجربة عدد كبير من الفساتين قبل اختيار الفستان النهائي.

3. لا بأس من القليل من التعديلات، لا يوجد فستان يطابق معايير الفستان الذي تحلمين به، لا بأس إذا كان التصميم والطول مناسبان قومي باضافة تعديلاتك الشخصية لاضفاء هويتك على الفستان.

4. تأكدي من أن الطرحة والحذاء والحقيبة تتناسب مع هوية الفستان، ومكان الحفل، اغلب الفتيات اللاتي يخترن فستان زفاف قصير يخترن مكاناً قريباً من البحر أو الطبيعة لذلك انتبهي عند اختيار الطرحة والحذاء بشكل خاص.

5. اختيار فستان زفاف قصير لا يمنع من أن يرتدي العريس شورت بدلة رسمي بالطبع اذا كان المكان يناسب هذا الزي، وإلا فالبدلة الكاملة ستكون كافية.