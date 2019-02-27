ريجيم للتخلّص من الدهون قبل عيد الأم

تناول سلطة خضراء على مدار اليوم وكوب لبن منزوع الدسم على العشاء

تعاني السيدات من تراكم الدهون حول الخصر ومنطقة البطن، خاصة بعد الولادة، نقدّم لكِ اليوم الريجيم الأنسب للتخلّص من هذه الدهون والحفاظ على صحة جيدة.

وفيما يلي ريجيم الخيار واللبن لمدّة 11 يوماً:

اليوم الأول:

أي صنف من الألبان المنزوعة الدسم + خيار وبالإمكان إضافة الخس من 3 إلى 5 مرات .

اليوم الثاني:

تناول صنف واحد من الفاكهة مع تناول الخيار واللبن على العشاء .

اليوم الثالث والرابع كالأول والثاني.

اليوم الخامس:

تناول أي صنف من البروتين + الخيار واللبن .

اليوم السادس:

تناول الخضراوات المسلوقة.

اليوم السابع والثامن نفس اليومين السابقين.

اليوم التاسع:

تناول سلطة خضراء على مدار اليوم وكوب لبن منزوع الدسم على العشاء.

اليوم العاشر :

نفس اليوم الثاني مع تناول الفاكهة ذاتها واللبن والخيار على العشاء .

اليوم الحادي عشر:

تناول 3 وجبات عادية مع مراعاة تجنّب المقالي والدهنيات، وبالإمكان إعادة النظام بعده .

ملاحظة: أيّ ريجيم تريد إعتماده السيدات الحوامل أو الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة عليهم بالرجوع إلى الطبيب المعالج والمختصّ كي لا يتمّ التعرّض إلى أي عوارض جانبية.