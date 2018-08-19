فكرة جميلة لتوزيعات العيد
عيدكم مبارك
بمناسبة الاحتفال بعيد الاضحى المبارك، تقدم المدونة منيرة التميمي فكرة لطيفة لصنع توزيعات جميلة وجذابة للاطفال.
أنت بحاجة الى:
- ورق مقوى
- طابعة
- اقلام
- مقص
- لاصق
- شرائط ملونة
- حلويات متنوعة
الطريقة:
- قومي باختيار التصميم الذي ترغبين به.
- قومي بطباعة التصميم على الورق الملون.
- الآن قومي بقص التصميم مع مراعاة القص على شكل علبة كما هو موضح بالصور.
- يمكنك الاستعانة بالاطفال للصق العلب وتعبئتها بالسكاكر والحلويات.
- الآن ألصقي الطابع الذي يحمل عبارة "كل عام وأنتم بخير" أو "عيد مبارك" على العلب وضعيها جانبًا بانتظار صباح العيد.
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