فكرة جميلة لتوزيعات العيد

قومي باختيار التصميم الذي ترغبين به.

الآن قومي بقص التصميم مع مراعاة القص على شكل علبة كما هو موضح بالصور.

الآن ألصقي الطابع الذي يحمل عبارة "كل عام وأنتم بخير" أو "عيد مبارك" على العلب وضعيها جانبًا بانتظار صباح العيد.