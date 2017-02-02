10 نصائح لجمالك في عيد الحبّ

لا يوجد مناسبه أفضل من عيد الحب للحصول على تغييرٍ شامل في الشكل

لا يوجد مناسبه أفضل من عيد الحب للحصول على تغييرٍ شامل في الشكل، هذه المناسبة ستساعدك على وضع مكياج حالم ورومانسي بلمسةٍ كلها أنوثه وجاذبية، لذا فقد اخترنا لكِ سيدتي نصائح جمالية تهمك بمناسبة عيد الحبّ، وهي:

1- حافظي على الخفة والاعتدال:

في فصل الشتاء عندما تكون البشرة جافة وباهتة إنّ القليل من كريم الأساس (foundation) يوفي بالغرض. كما يقول فنان الماكياج Aaron De Mey: «سيبدو وجهك أكثر صحواً إذا استطعت رؤية البشرة» وينصح باستعمال صيغة كريمية تحتوي على الجزيئات التي تعكس الضوء.

2- احصلي على شفاه ناعمة:

- إزالة الخلايا الميتة: إدهني مرهماً مع لمسة حمض ألفا هيدروكسي.

- ترطيب: ضعي مرهماً يحتوي على الفازلين وزبدة الشيا وحمض الهيالورونيك وثنائي الميثيكون أو السيراميد. تجنبي استخدام الصيغ الشمعية أو مستحضرات ذات نسبة عالية من العطور.

- إضافة لون: جرّبي مرهماً ملوّناً.

3- أنعشي بشرتك:

قشّري بشرتك مرّة إلى مرّتين في الأسبوع في المنزل بواسطة مقشر يحتوي على حمض «الجليكوليك»، ألفا هيدروكسي أو حمض الصفصاف (الساليسيليك). بعد عملية التقشير الأولى «ستبدو بشرتك أكثر لمعية وأشدّ» بحسب قول طبيبة الأمراض الجلدية Katie Rodan وبعد انقضاء أربعة أسابيع ستتحسّن أكثر فأكثر.

4- استخدمي العطور باحتراف:

رشي العطر على نقاط النبض أي على معصميك والجهة الداخلية من مفاصل المرفقين والصدغين وأسفل العنق وخلف الأذنين والجهة الخلفية من الركبتين فهي تبعث الحرارة وتطلق رائحة العطر. انتبهي ألا تكثري منها وأن تضعي ما لا يزيد عن قطرتين من العطر.

5- الحصول على أفضل نتيجة وجلد أكثر نعومة من بعد الحلاقة:

- اختاري أداة حلاقة/موس ذات خمس شفرات. عندما تدخلين للاستحمام انتظري ثلاث دقائق لكي يليّن الماء الدافئ شعيرات جسمك. بدلاً من الصابون استعملي كريم الحلاقة أو الجِل. في حال عدم توفرهما يمكنك اللجوء إلى مكيّف الشعر أو غسول جسم رغوي.

- حلاقة شعر الساقين: إبدأي من أعلى الكاحل صعوداً بحركة تغطّي ست إنشات (حوالي 15 سم ونصف). شطفي الشفرات بين كلّ ضربة وضربة. لإزالة شعر الركبتين والكاحلين إسحبي الجلد بيد واحدة وشدّيه وازلقي آلة الحلاقة على الشعر باليد الأخرى.

- حلاقة الشعر تحت الإبطين: احلقي الشعر من زوايا مختلفة لأنّه ينمو في كلّ الاتجاهات. حرّكي أداة الحلاقة إلى الأعلى ثمّ إلى الأسفل وثمّ بالعرض من دون أن تنسي تشطيفها بعد كلّ ضربة وإعادة الرغوة إليها.

- حلاقة شعر خط البيكيني: تجنّبي التسبب باهتياج الجلد من خلال تحريك الشفرات باتجاه نموّ الشعر وإزالته بلطف.

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6- أعطي وجهك نضارة الورد:

لا تستهيني بالتأثير الإيجابي لمستحضر الـblush (بودرة لتلوين الوجنتين) على إطلالتك. قد تعطيك تركيبة كريمية مظهراً طبيعياً ويسهل عليك مزجها. لاكتشاف اللون الأكثر تلاؤماً مع بشرتك اقرصي خدّيك بلطف واختاري الـblush من اللون نفسه.

7- جرّبي زيتاً للجسم معطّراً:

للحصول على نوعيّة جلد ناعمة ومتوهّجة استبدلي الغسول (اللوسيون) العادي الذي تستعملينه بزيت للجسم معطّر قليلاً.

8- كل ما تحتاجينه هو الماسكارا المناسبةالرموش:

ابدأي بلفّ رموشك، اكبسيها بلطف عند جذورها أو منبتها ومرّري الفرشاة على طولها بحركة فيها ضغط شبه نابض.

ضعي الماسكارا من خلال تمرير الفرشاة ذهاباً وإياباً عند منبت رموشك للحصول على كمية وافرة منها قبل توزيعها على طول الرموش إلى الأعلى حتى أطرافها. لكي يبدو كلّ رمش من رموشك منفصلاً عن غيره وطويلاً، ضعي ثلاث طبقات من الماسكرا لكن مشّطيها وهي لا تزال رطبة بواسطة فرشاة مبرومة نظيفة وجافة.

9- احصلي على طريقة فضلى لإزالة الشعر بالشمع:

- إنّ إزالة شعر منطقة البكيني ليس بشيء ممتع رومانسي، لكن صاحبة منتجع Completely Bare Spas في مدينة نيويورك، Cindy Barshop،شرحت لنا كيف يمكننا تحقيق أقصى فائدة من العملية هذه.

- لاحظي انّه على الشعر أن يكون قد نما بما فيه الكفاية للتمكّن من إزالته بالشمع، فعليه أن يبلغ طولاً لا يقلّ عن ربع الإنش تقريباً (حوالي 6 مم ونصف). بناءً عليه احجزي موعداً كلّ أسبوعين إلى أربعة أسابيع.

- تهييئاً لأقرب جلسة قشري الجلد بغسول منظف للجسم يحتوي على حمض الصفصاف قبل أن يحين الموعد لكن تجنّبي استعمال أي «لوسيون».

- لضبط الألم تناولي حبتين Advil قبل موعد إزالة الشعر بساعة واحدة. اسألي خبيرة التجميل أن تزيل الشعر عن مناطق صغيرة في كلّ حركة. في حال ظهور انتفاخات حمراء بعد انتهاء الجلسة ضعي مرهم الصبار (aloe lotion) أو كريم الهيدروكورتيزون.

10- لا تنسي المنطقة المكشوفة من الصدر أو الديكولتيه:

إنّ الجلد على صدرك والشق بين الصدرين فيه القليل من الغدد الدهنية وهو أكثر عرضة لبروز البقع البنيّة كما أنّه أكثر حساسية من الجلد الذي يغطي أجزاء أخرى من الجسم لذلك, في حين كان كريم مكافحة الشيخوخة المفضل لديك يساعد على مكافحة هذه الظاهر لا تتخطّي استعماله مرّتين في الأسبوع.

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