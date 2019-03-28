أفكار لترتيب طاولة الربيع لاستقبال عيد الفصح

هل بدأت بالتحضير لاستقبال موسم الربيع وعيد الفصح؟ تعالي معنا لنقدم لكم هذه الافكار الرائعة لترتيب مائدتك لاستقبال ضيوف الربيع.

أنت بحاجة الى:

صواني خشبية متعددة الاشكال أو حسب المتوفر.

اباريق ملونة أو مزهريات.

ورود موسمية.

قطع فنية أو تماثيل لارانب، طيور أو حسب المتوفر.

اشرطة ملونة.

بعض قطع الشوكولاتة أو الحلوى.

الطريقة:

بعد تنظيف الصينية، ترتب الاغراض حسب المتوفرة على الصينية بحيث تكون المزهرية في المركز البصري للصينية، وحولها ترتب باقي القطع.

يمكنك ايضا استخدام السلال المصنوعة من القش وتزيينها بالاشرطة الملونة وبعض البيض الملون والاوراق الملونة.