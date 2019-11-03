يُصادف يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول ذكرى مولد النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم، وفي هذه الذكرى العظيمة ينبغي الإكثار من ذكر النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم، ومداومة الصلاة والسلام عليه، حيث اختص الله هذا اليوم لمولد خير الأنام، فمولده كان لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ولهداية الناس إلى الصراط المستقيم، ومع ولادة المصطفى شاع النور وانتشر إلى كافة أرجاء المعمورة.

حُكم الاحتفال بالمولد النبويّ

بعض المذاهب الدينيّة اتجّهت إلى اعتبار الاحتفال بذكرى المولد النبويّ عملاً مذموماً يؤثم من يقوم به؛ على أنه بدعةٌ ابتدعت في فترات متأخرةٍ من عمر الدولة الإسلاميّة، ومذاهب إسلاميّة أخرى اعتبرته بدعة حسنة لما فيها من تقدير وتعبير عن حب النبي -صلى الله عليه وسلّم- وتذكير لعامة الناس بحياة ومكارم نبينا الكريم، كما يكثر التسبيح والتهليل بهذا اليوم فيجدون به الخير والتآخي بين المسلمين.

مظاهر الاحتفال بالمولد النبويّ

تختلف مظاهر الاحتفال من بلدٍ إلى آخر؛ ففي المملكة الأردنيّة الهاشميّة يقام احتفال رسميّ في أحد المساجد الكبيرة، فيكون الاحتفال برعاية الملك أو من ينوب عنه، أمّا على الصعيد الشعبيّ فتحتفل بعض الأسر بذكر سيرة حبيبنا محمد -صلى الله عليه وسلم-؛ وتصنع الطعام للجيران والفقراء من الحيّ، وقبل تناول الطعام يقرأ خطيبٌ أو شخصٌ من الحضور سيرة النبي -صلى الله عليه وسلم-، كما تتخلل هذه القراءة قصائد شعرية تمتدح صفات النبي الكريم يردّد الحضور بعض أبياتها خلف القارئ مما يضفي على المكان هيبة ووقاراً واستحضاراً لصور المراحل الأولى لنشر الرسالة الإسلامية، وعند ختم السيرة النبوية الشريفة يتمّ تقديم الطعام للحضور وينتهي بحمد الله وشكره على نعمة الإسلام.

أما في بلدانٍ أخرى فيتمّ الاحتفال بهذه المناسبة بطريقةٍ مختلفة إذ يتمّ الإعداد لهذه المناسبة بشكلٍ مسبقٍ من تحضير الحلوى وتزيين الجوامع، والشوارع، والبيوت، وفي اليوم المحدد يتمّ إقامة المحافل الشعرية التي تعبّر عن حبّ النبي الكريم، كما يكثر بهذه المناسبة قراءة القرآن والتسبيح والصلاة على سيدنا -محمد صلى الله عليه وسلم-، كما توزّع العيديّات على الأطفال، ويتزاور الجيران مهنئين بعضهم بهذه المناسبة الكبيرة.

صيام عيد المولد النبوي

يكره صيام عيد المولد النبوي في المذهب المالكي وقد جاء عن الشيخ عطية صقر حينما سئل عن حكم صيام يوم المولد النبوي قوله أن صيام التطوع مندوب في سائر أيام السنة دون تحديد، إذا اجتنب الإنسان العيدين، أو أيام التشريق، أو الأيام المكروه صيامها كصوم يوم الجمعة والسبت مفردين، وحرص على صيام الأيام التي ندب النبي عليه الصلاة والسلام على صيامها مثل يوم عرفة وعاشوراء، والأيام البيض، والإثنين والخميس من كل أسبوع، وليس من بين هذه الأيام اليوم الذي يحتفل به الناس بعيد المولد النبوي حيث لا يندب صيامه بهذا العنوان وهذه الصفة.

سبب عدم صيام يوم المولد النبوي

إن عدم صيام هذا اليوم مرده لأمرين هما:

- أنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قد ولد في هذا اليوم، حيث قيل أنه ولد يوم التاسع من شهر ربيع الأول.

- أن هذا اليوم قد يصادف يوم يكره إفراده بالصيام مثل يوم الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال (لَا يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمْعَةِ، إِلّا أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ).

حكم صيام يوم معين باعتباره يوم المولد النبوي

جاء في السنة(أن رسولَ اللهِ صلى اللهُ عليهِ وسلَّمَ سئل عن يومِ الاثنينِ فقال ذلك يومٌ ولدتُ فيه ويومٌ بعثتُ فيه وأنزل عليّ فيه)، وفي الحديث الآخر (تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ)، ويفهم من هذه الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قد صام هذا اليوم لما علم من فضله، ففي هذا اليوم أنزل عليه الوحي، كما صامه عليه الصلاة والسلام شكرا لله تعالى على نعمة مولده، وهو أضافة إلى ذلك يوم تعرض فيه الأعمال على الله، فأحب النبي أن يعرض عمله وهو صائم، وبالتالي فإن صيام الإثنين على هذه الصفة واتباعا للسنة أمر محمود طيب شكرا لله تعالى على نعمة ميلاد خاتم النبيين، ورجاء للمغفرة، ولكن بدون تحديد يوم من أيام السنة، وإلا كانت بدعة مخالفة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك أن هذا اليوم المعين الذي يحتفل فيه قد يكون مصادفا ليوم الإثنين أو يوما آخر من أيام الإسبوع.

ذكرى ولادة النبي

يُذكر أنَّ النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم ولد في يوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول لعام 8هـ، وعاش مدة أربعين عاماً ويُشار إلى أنَّ الناس في ذكرى مولد النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم انقسموا إلى فريقين: حيث كان الفريق الأول من المعادين لفكرة النبيّ، وتمنوا أن تبقى البشرية عابدة للحجارة والأوثان، أما الطائفة الثانية فقد استبشرت بولادة النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم، واتخذت من ذلك اليوم ذكرى تتكرر كل عام، وأسموها ذكرى مولد النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم.

تاريخ الاحتفال بالمواليد

بدأ الاحتفال بالمولد النبويّ مع بداية ظهور الدولة العبيدية، وهي تلك التي تُسمّى بالدول الفاطميّة، وكانت هذه الدولة تنشر بين العباد أنَّها تحب آل البيت، وتنتسب إليهم، وذلك بهدف تسهيل سيطرتها واحتلالها لبلاد المسلمين، ففي عهدهم ظهرت قضية الإحتفال بالأولياء بشكل عام، وبالمولد النبويّ بشكل خاص، وظهرت مسألة تعظيم القبور، وغير ذلك، وأعطوا الاحتفال بالمولد النبوي مسألة أكبر من حجمها، ولكن يجدر القول هنا أنَّ الاحتفال بالمولد النبويّ الشريف ليس بدعة خطيرة تفسد عقول الناس، ولكنها فرصة لضعيفي الإيمان من أجل تذكر الرسول، ولزيادة محبته، وتعظيمه بطريقة لا تُغضب الله عزَّ وجل.

حول المولد النبويّ

يشهد التاريخ أياماً كثيرة ومناسبات عظيمة، وخاصة يوم المولد النبويّ، ويوم الإسراء والمعراج، وفتح مكة، ويوم الانصار في غزوة بدر، وغير ذلك من الأيام، وتشهد هذه الأيام المباركة فرح المسلمون الذي لا مثيل له، ومن جانب آخر فيُنظر كلّ شخص مسلم إلى يوم وفاة النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم بالحزن الشديد؛ إذ يأسف المسلمون ويتمنون لو قدموا أرواحهم وكل ما يملكون؛ من أجل أن يحظوا برؤية النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم.

ولادة النبي محمد

انتظرت مكة المكرمة مولد سيد الخلق والمرسلين بشغف كبير، فهذا الحدث الجليل كان له تأثير كبير في مسيرة البشرية طيلة أربعة عشر قرناً من الزمان، وكان مولده يوم الإثنين في الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، واختلف في تحديد مولده، فقيل أنَّه كان في شهر ربيع الأول، وقال الزبير أنَّه كان في شهر رمضان، وهو قول موافق لما قيل أنَّ أمه حملت به في أيام التشريق، ويُشار إلى أنَّ ولادته كانت بالشعب، وقيل أنَّها كانت بالدار التي عند الصفا.

كان مولد النبي نذيراً لزوال الشرك والكفر والطغيان، ففي يوم ولادة النبي زلزل إيوان كسرى، وسقط منه أربعة عشرة غرفة، وخمدت نار فارس، ولم تكن خمدت قبل ذلك الوقت بألف عام، وغاضت بحيرة ساوة، وقيل أنَّ نوراً ساطعاً بدى بعد ولادة النبي محمد، وروي أنَّ النبي ولد معذوراً ومسروراً، أي مختوناً ومقطوع السرة، وكان يُشير بإصبع يده، وكأن يده تُسبّح.

رسائل عن عيد المولد النبوي

- لك وردة جورية، بماء الورد مروية، مكتوب عليها تهنئة، بمولد سيد البشرية.

- البشر والشمس والقمر يزفون التهاني، للقائم المنتظر بمولد سيد الرسل.

- عم الفرح والعيد تجدد بميلاد سيد الخلق محمد، نبارك لكم ميلاد منقذ البشرية.

- النور في الكون انتشر ابتهاجاً بميلاد سيد البشر نبينا شفيعنا في يوم المحشر.

- عمّت الأفراح كل وادي بعد أن نادى المنادي وُلِد المصطفى الهادي، متباركين.

- للغالي أحلى تحية معطرة بالزهور النديِّة هدية مولد محمد خير البرية، متباركين.

- نسيم المولد تجدَّد وبالأنوار والقدس تأكد ومع الطير نغرِّد كلنا نهوى محمد وآل محمد.

- مستحيل تشرق الشمس وما تضويك ومستحيل يجي مولد الرسول الأعظم وما أهنيك.

- بوركت كل البرايا وبالفرح صارت تنادي بمولد الهادي محمد حبه نور الفؤاد.

- يا عالي المقام نهنيك قبل الزحام بمولد خير الأنام ودمت بصحة في كل عام.

- بالخير مسيتك وبماء الورد رشيتك، وبمولد النبي هنيتك، وكل عام والجميع بألف خير.

- لك أنت دون الغير أرسل لك همسة مع أجمل طير يقول لك عني كل مولد وأنت بخير.

- مسرور هالكون بمولد نبينا المصطفى عالمنا شعّ نور.

- رحمة الله تجلّت للأنام برسول الله وآله الكرام وُلِد المرسَل هادينا الهمام هنئوا بعضكم يا مؤمنيين.

- بدرك أشرق على الورى هداية، اسمك أحرفه من الأذى حماية، روح ياسين وآية الولاية.

- بشرى بعبير الأعياد، قرآن الله إلى البشر، بشرى للحاضر والبادي ولد الهادي.

- ملأت الكون يا طه سروراً، وفاحت ذاتك المثلى حبوراً، لقد زينت الدنيا عطراً ونوراً، وقد أسقيتَها ماءًا طهوراً.

- بالعود والبخور برشات العطور، نهنئكم بميلاد الرسول.

- بأنوار النبي أمسيك وبمولده أهنيك وأدعي ربي من الكوثر يسقيني ويسقيك.

- أسابق البشر وأهنيك بمولد خير الأنام، عسى ربي يحفظك طول الزمان، ويرزقك التقوى والإيمان وقصور هدية من الرحمن في أعلى الجنان وكل عام وأنت بخير يا أعز إنسان.

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