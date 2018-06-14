أجمل تصاميم فساتين العيد من "Le Mu"

سواء قمت بشراء فساتين العيد أم لا، لازال لديك الوقت لاكتشاف هذه المجموعة الرائعة من الفساتين الجذابة من ماركة Le Mu وهي علامة تجارية بريطانية تقوم بتصميم فساتين المناسبات الجاهزة للفتيات من سن 2 - 14 سنة.

تتميز هذه العلامة التجارية باستخدامها للاقمشة والخامات والاكسسوارات الفاخرة، بالاضافة الى التصاميم الانثوية التي تناسب جميع أعمار الفتيات وكل المناسبات، فهناك الفساتين الطويلة والقصيرة وتلك المصنوعة من القطن والتول والحرير.

نترككم مع بعض التصاميم الجذابة: