أجمل ملابس العيد للأطفال من بيربري

فساتين بيربري الانيقة للفتيات هذا العيد

مع اقتراب العيد اصبح لا بد من شراء ملابس مناسبة للأطفال، إذا كنتِ تحبين النقوش الكلاسيكية والاقمشة القطنية الفاخرة، فبيربري لديها ما تبحثين عنه وأكثر، فمجموعة أزياء ربيع/صيف 2018 للاطفال تضم تصاميم مناسبة لكل الاعمار.

تتميز بيربري، دار الأزياء البريطانية العريقة بالنقوش الكلاسيكية والاقمشة الفاخرة التي تحمل شعار بيريري.

ومن الأزياء المقترحة للعيد، فساتين بنقوش وخطوط ملونة مميزة، وجاكيتات وسراويل وحتى أحذية مناسبة.

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