اجعلي اللون الداكن قريباً من العين وابدأي بالتفتيح كلما صعدتِ لأعلى

ولدت النجمة اللبنانية إليسا 27 أكتوبر 1972، الفنانة الشهيرة والتي أطلق عليها جمهورها لقب "ملكة الإحساس" كانت قد اقتحمت عالم الشهرة وظهرت لجمهورها في عام 1998 عندما أطلقت أول ألبوماتها بدي دوب، الذي كان أكثر الألبومات مبيعُا في ذلك الوقت.

وأصبحت إليسا سفيرة لبلادها في حملة التوعية على سرطان الثدي للعام 2018، حيث نقلت تجربتها مع المرض الخبيث عبر كليبها "إلى كل اللي بحبوني".

حصلت إليسا على العديد من الجوائز والتقديرات، بما في ذلك ثلاثة جوائز الموسيقى العالمية، وستة جوائز الموريكس دور، وباعت أكثر من 30 مليون نسخة من ألبوماتها طوال مسيرتها الفنية،مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق في الشرق الأوسط، صنفتها مجلة فوربس الأمريكية عام 2017 من أغنى الفنانين في العالم العربي بثروة قدرت بـ 43 -48 دولار، وهي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان، تتمتع النجمة اللبنانية إليسا بإطلالة لافتة على صعيد عالمي وليس عربي ولبناني فحسب، لا سيما فيما يتعلق بمكياج العيون.

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فيما يلي خطوات مكياج عيون "إليسا" بمناسبة عيدها الـ 45 نتمنى أن تستفيدي منه:



1- عليك وضع طبقة غنية من كريم الأساس والكونسيلر وأحمر الخدود وأحمر الشفاه، ومن ثم التفرّغ للعينين على طريقة إليسا. لا تكتمل نظرة العينين النهائية من دون مساعدة باقي عوامل المكياج.

2- احرصي على وضع أحمر شفاه غير صارخ كثيراً إن رغبتِ بلفت النظر للعينين فحسب.



3- احرصي على وضع خط كثيف من الكحل الأسود على امتداد العينين. اجعليه من الآيلاينر السائل الأسود.

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4- اعمدي لصنع إطلالة السموكي من خلال مرغ الكحل مرة أخرة في محيط العينين، واستخدام فرشاة خاصة بظلال العينين لأخذ المزيد من الكحل ومرغ منطقة الجفنين به.

5- اجعلي اللون الداكن قريباً من العين وابدأي بالتفتيح كلما صعدتِ لأعلى.



6- أضيفي لمسة من البريق من خلال ظلال العيون اللامعة، وضعي ظلاً أبيضاً أو فضياً أسفل الحاجبين أيضاً؛ لإضفاء طابع الاتساع على منطقة الجفنين.



7- استخدمي عاقصة الرموش ومن ثم ضعي طبقة أولى من الماسكار السوداء الغنية. انتظري لدقيقتين ومن ثم ضعي طبقة ثانية منها.

8- تعمد إليسا أيضاً لتركيب الرموش الاصطناعية. لذا، إن وجدتِ أن رموشكِ غير كثيفة، ورغبتِ بنظرات عميقة مثل نظرتها، فعليكِ بتركيب الرموش الاصطناعية شريطة أن تكون من ماركة عالمية موثوق بها.

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