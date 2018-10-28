تناول لجين الخضروات والسلطات الغنية بالألياف والتي تعطيها بشرة نضرة

تحافظ الإعلامية السعودية "لجين عمران" على جسمٍ مثالي وتكشف دائماً لمتابعيها عبر مواقع التواصل الإجتماعي "سناب تشات" عن أسرارها للحصول على جسمٍ ممشوقٍ وصحي.

وبمناسبة عيد ميلاد لجين عمران الـ 41 إليكم أبرز هذه النصائح للحصول على جسمٍ مثالي:

1- ترفض لجين الإمتناع عن تناول المأكولات التي تحبّها، وتفضّل تناول الطعام باعتدالٍ. في الصباح، تتناول مجموعةً من العصائر الطبيعية وخاصةً عصير التفاح وعصير البرتقال وعصير الجزر. تتناول أيضًا ملعقتين من العسل الأبيض الطبيعي وتفضّل العسل اليمني.

2- تحبّ لجين تحضير الطعام، وخاصةً المقبّلات، لكنها تبتعد قدر الإمكان عن المقالي الدسمة. تفضّل تناول الخضروات والسلطات الغنية بالألياف والتي تعطيها أيضًا بشرةً نضرة. يعود الفضل بهذا النمط الغذائي لأمها التي تلقّبها بـ «سيدة صحة» لأنّها تحضّر الأطباق الصحية فقط.

3- تستفيد لجين أيضًا من نصائح اخصائيي التغذية الذين تستقبلهم كضيوفٍ في برامجها، وتطرح عليهم الأسئلة التي تساعدها على الإهتمام برشاقتها.

4- بالإضافة إلى اتّباع الأنظمة الغذائية الصحية، تمارس لجين التمارين الرياضية يوميًا في المساء، وذلك بعد الإنتهاء من كل أعمالها. تحبّ خصوصًا رياضة المشي. وتخضع أيضًا لجلسات تدليكٍ أسبوعية لتحريك الدورة الدموية بالجسم، ما يساعد على القضاء على الدهون المتراكمة والسيلولايت.

ويذكر أن لجين عمران من مواليد عام 1976م وهي شقيقة المغنية والممثلة أسيل عمران، ولدت لجين في مدينة جبيل بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية وعاشت بداية عمرها في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت لجين عمران مشوارها عبر الفضائية البحرينية وقناة روتانا خليجية في برنامج "حول الخليج" وبرنامج "كيف الحال مع لجين" وشاركت ضمن حلقات برنامج "يا هلا" عام 2004م.

كما وقدمت لجين عمران العديد من الأمسيات الشعرية في مهرجانات عدة عام 2005م كمهرجان الدوحة، انتقلت عمران نقلة فريدة من نوعها عبر تقديمها لبرنامج "صباح الخير ياعرب عام 2008م وقد قدمت هذه التجربة لها الكثير من التقدم والنجاح حتى الآن"

وشاركت لجين عمران في تقديم حفل اختتام مهرجان دبي السينمائي لعام 2009م، وأسهمت الإعلامية السعودية في نفس العام بدعم حملة هشاشة العظام برعاية قناة ال MBC وسمو الأميرة هيا بنت الحسين زوجة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

انتهت من تقديم برنامج صباح الخير يا عرب الذي كانت تقدمه مع زميلها المقدم خالد الشاعر، وحالياً تقوم بتجهيز برنامج خاص لها سوف يبث من منزلها الجديد، وسيبدأ انطلاق البرنامج في أكتوبر 2017.

تشارك لجين عمران جمهورها تفاصيل حياتها عبر حساباتها الخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي وخصوصاً موقع السناب شات.

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