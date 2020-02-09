تعلم معنا طريقة صنع حلوى عيش السرايا الشهية

المكونات:

لعمل شراب السكر:

1 كوب سكر

1 ملعقة كبيرة من ماء زهر البرتقال

1 ملعقة طعام من ماء الورد

1 ملعقة طعام عصير ليمون

1 كوب ماء

لصنع الكسترد:

500 مل من الحليب

400 جرام علبة حليب مكثف محلى

300 مل كريما مخفوقة

1-2 ملعقة صغيرة ماء ورد

1-2 ملعقة شاي ماء زهر البرتقال

5 ملاعق كبيرة من دقيق الذرة

خبز توست محمص حوالي 30 حبة توست

فستق مفروم للتزيين

الطريقة:

يوضع الخبز المحمصة في طبق مربع.

للشراب: يخلط السكر والماء وعصير الليمون في قدر ويسخن على حرارة متوسطة. بمجرد ذوبان السكر، يضاف ماء الورد وماء أزهار البرتقال. يرفع عن النار. ويترك ليبرد قليلا.

يصب نصف الشراب فوق التوست ويترك لينقع. ثم توضع طبقة ثانية من التوست ويصب نصف الشراب المتبقي. ويترك لينقع جيدًا.

للكاسترد:

اخلطي دقيق الذرة في حوالي نصف كوب من الحليب البارد وامزجي جيداً.

يخلط الحليب والقشدة والحليب المكثف ودقيق الذرة في مقلاة ثقيلة القاع ويسخين على نار متوسطة. يحرك جيدا حتى يصبح ناعمًا وسميكًا. ثم يضاف ماء الورد وزهر البرتقال.

يحرك أكثر قليلاً حتى تحصل على كثافة بودنغ.

يصب على الخبز، ويرش بالفستق المفروم.

يوضع في الثلاجة لمدة 5-6 ساعات أو ليلة كاملة.