عيوب امرأة الميزان، تعرفي عليها وتجنبيها!

برج الميزان هو برج هوائي، حجره الكريم التورمالين الوردي، شعاره في الحياة أنا أوازن إذاً أنا موجود، كوكبه الزهرة، وأرقام حظه هي 6،16، 25، 34، 43، يتوافق مع أبراج الجوزاء والحمل والدلو، ولا يتوافق مع العذراء والعقرب، تلائمه الوظائف الدبلوماسية، وفي الغالب يكون أصحاب هذا البرج قضاة أو مستشارين أو أخصائيين نفسيين، أو فنانين، ومن مشاهير برج الميزان مصطفى قمر، وصوفيا المريخ، وسميرة سعيد، وسمية الخشاب، وملحم زين، وشيرين عبد الوهاب، وروبي، وديانا حداد، وعمرو دياب، ومن عيوب امرأة الميزان:

1- امرأة الميزان غير متسامحة على الإطلاق، ولا ترحم من يخطئ في حقها حتى بعد الاعتذار ونيل العقوبة.

2- امرأة الميزان لا تتعلم من أخطاءها، فهي تعتقد أنّها لا تخطئ أبداً، لذلك لا تتطور بشكل كبير.

3- امرأة الميزان تكره بسرعة، فهي تكره من يؤذيها أو يعاملها معاملة لا تستحقها من وجهة نظرها، وتكتم الكراهية ولا تبوح للشخص بما يضايقها منه.

4- امرأة الميزان لديها شعور يرافقها دائماً بأنّها لا تلقى التقدير الكافي من الناس.

5- امرأة الميزان مترددة جداً في اتخاذ القرارات.

6- امرأة الميزان تقطع علاقتها بكل من يخطئ بحقها لذلك تجد أصدقاءها قليلون جداً.

7- امرأة الميزان تريد من الآخرين دائماً الاستماع لكلامها، فهي تعتقد أنّ رأيها دائماً صائب ومقنع.

8- امرأة الميزان تتأثر بسرعة بمن حولها.

9- امرأة الميزان تميل إلى الغرور ولكن ليس بشكل كبير.

10- امرأة الميزان تتجنب المواجهات لأنّ نظرتها سلبية اتجا الكثير من المواقف.

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