يعتبر برج الميزان من أكثر الأبراج المميّزة من ناحية الصفات، فالكوكب المؤثّر عليه هو كوكب الزهرة، ويعتبر إحدى الكواكب المائية الجوهرية والذي يجعله عقلانيّاً وإيجابيّاً، أمّا البرج المعاكس له فهو الحمل ولونه المفضل هو الأزرق والذي يرتبط بحجر الياقوت الأزرق، ويمتدّ تاريخه من الثالث والعشرين من سبتمبر إلى الثاني والعشرين من أكتوبر.

وفي هذا المقال نقدم لكم توافق برج ‏الميزان مع باقي الأبراج:

برج الميزان والحمل: هوائي، وناري، علاقة غير منسجمة تسودها الأمزجة المتناقضة تحتاج لتقديم التنازلات، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

برج الميزان والثور: هوائي، وترابي، علاقة متنافرة يسودها الغيرة وحب السيطرة تحتاج للصبر، نسبة التوافق والنجاح 30 في المئة.

برج الميزان والجوزاء : هوائي وهوائي، علاقة متوافقة وناجحة يسودها الحب والإخلاص المتبادل، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

برج الميزان والسرطان :هوائي، ومائي، علاقة متوازنة وناجحة يسودها الانسجام العاطفي والتوافق بالأفكار، نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة.

برج الميزان والأسد: هوائي، وناري، علاقة غير منسجمة يسودها حب الذات والأنانية، نسبة التوافق والنجاح 35 المئة .

برج الميزان والعذراء :هوائي، وترابي، علاقة متنافرة يسودها عدم التوافق الروحي والفكري نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

برج الميزان والميزان :هوائي، وهوائي، علاقة متوافقة وناجحة تتميز بالحب المتبادل والطموح من أجل تأمين حياة عائلية ناجحة، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

برج الميزان والعقرب : هوائي، ومائي، علاقة ناجحة ومتوازنة على الصعيد العاطفي مع بعض الاختلاف بالآراء، نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة.

برج الميزان والقوس : هوائي، وناري، علاقة غير منسجمة تسودها الأنانية والتسلط والخلافات، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

برج الميزان والجدي :هوائي ، وترابي، علاقة متنافرة تسودها الأزمات والخلافات، نسبة التوافق والنجاح 35 في المئة.

برج الميزان والدلو :هوائي ، وهوائي، علاقة متوافقة وناجحة يسودها التفاهم والحب والإخلاص، نسبة التوافق والنجاح 90 في المئة.

برج الميزان والحوت :هوائي، ومائي، علاقة ناجحة ومتوازنة يسودها الحب المتبادل والتفاهم، نسبة التوافق والنجاح 55 في المئة.

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