عيوب برج السرطان التشاؤم، حيث يميل مولود السرطان لرؤية الجوانب السلبية في أغلب نواحي حياته، ويخشى بشكل كبير من الفشل، حيث إنّ أصحاب هذا البرج يتحدثون عن النتائج قبل أن يقوموا بالتجربة فيستسلمون قبل محاولة فعل شيء ما، ويعتبر التشاؤم من أسوأ العيوب التي يتصفون بها.

ومن أهم عيوب برج السرطان التقلب في المزاج وقد يكون مولود برج السرطان في بعض الأحيان صاحب مزاج متقلب؛ ولذلك فهو لا يستطيع التركيز بشيءٍ معين لمدّة طويلة، وقد يراه الآخرون سعيداً وبعد فترة وجيزة يصبح منزعجاً؛ ممّا يجعل الآخرين في حيرة من أمرهم ويجعل التعامل معه صعباً للغاية، حيث إنّه لا يمكن التنبؤ بتصرفاته.

أصحاب برج السرطان يعد عاطفي إلى حد كبير ويوصف مولود السرطان بأنّه شخص عاطفي بشكل كبير، وغير عقلاني؛ لذلك فإنّ أغلب قرارته تحكمها عاطفته حتّى لو كان الأمر يحتاج إلى التفكير بعقلانية.

اسرار برج السرطان الرجل

رجل برج السرطان يخشى المواجهة ولا يعرف كيف يتحدث وجهًا لوجه فى أوقات الأزمات، وكذلك العلاقات العاطفية لا يمتلك شجاعة إنهاء العلاقة بشكل مباشر بل يسلك أساليب ملتوية وبها حس كبير من "الندالة" حتى يقطع علاقته بالطرف الآخر.

رجل برج السرطان كتلة متحركة من الحنان، لكن يعيبه "عينه الزايغة" وحبه للنساء بشكل عام ومن الصعب أن تملأ عينيه امرأة واحدة فقط.

رجل برج السرطان عاشق لأمه وعاداتها وتقاليدها ودائمًا ما يبحث عن زوجة تكون نسخة ثانية لأمه بشرط أن تحتوى شخصيتها على النقيضين تقاليد الأم والحرية والشقاوة الخاصة بالشباب وذلك لاهتمامه الكبير بالأمور الجنسية.

رجل برج السرطان طموح جدًا ومحب للمال وقبل النوم مباشرة يظل يفكر كيف يأتى بالمال ودائمًا ما يستطيع تحقيق حلمه وطموحه وسرعان ما يحقق مراكز ناجحة فى عمله.

من صفات رجل برج السرطان شديد الكرم وينفق بسخاء ورغم ذلك إلا إنه دائمًا ما يندم على ما أنفقه على أشياء أو أناس لا يستحقون.

رجل برج السرطان دائمًا ما يمتلك رجل السرطان عينان جميلتان وشعر مميز إذ يعتبرهم من أسرار جاذبيته.

رجل برج السرطان كائن "بيتوتى" ومحب للتواجد بمنزله بشكل دائم كما يحب الأكل ويمكن أن يقوم بإعداد الطعام وخوض تجربة دخول المطبخ.

رجل برج السرطان شديد الذكاء لكنه دائمًا ما يعلق الفتيات به و "يعشمهم" به على الرغم من اتخاذه قرارات الارتباط العاطفى بصعوبة شديدة.

أكثر ما يثير غضب رجل السرطان التجاهل والتقليل من شأنه.

رجل برج السرطان غيور بشكل شديد جدًا، وإن عشق امرأة لا ينساها أبدًا خاصة أن هذا الأمر يمكن أن يحدث له مرة واحدة فقط فى عمره.

اسرار برج السرطان للمرأة

برج السرطان برج مائي، لذلك ستجد امرأة السرطان مثل الماء، تبدو هادئة ومتزنة، ولكنها في داخلها قاع ملئ بالأسرار والكنوز، ففي لحظة قد تتحول مثل البحر من بحر هادئ صافي إلى أمواج متلاحقة لا تتوقف.

اسرار برج السرطان للمرأة أنها تخشى من الانتقادات، إلا أن انتقاداتها تصب في الصميم.

اسرار برج السرطان للمرأة تبدو عقلانية وتحليلية أكثر كلما غضب.

اسرار برج السرطان للمرأة لا تحكم سريعاً على شخص لا يعرفه جيداً.

البنات في برج السرطان من الصعب جداً أن تصلمرأة السرطان إلى المرحلة التي يقول فيها "أحبك".

عيوب برج السرطان الرجل

الانطواء

الهروب

الكسل

التسلط

عدم التسامح

عيوب برج السرطان للبنات