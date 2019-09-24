عيوب برج الميزان 

تحتوي الأبراج الفلكية على اثني عشر برجاً، ويحتلّ برج الميزان الترتيب السابع بين الأبراج، ويعتبر مواليد يوم 23 سبتمبر إلى 22 أكتوبر من أصحاب هذا البرج، ويعتبر الياقوت الأزرق حجر الحظ الخاص به، والكوكب المؤثّر فيه هو الزهرة، ولونه المفضّل هو اللون الأزرق، ويعتبر الكلب هو رمزه الصيني، ومن أبرز الصفات التي يتمتع بها أنه عقلاني، ويعتبر من الأبراج الهوائية.

وعلى الرغم من الشخصية الاجتماعيّة والكريمة التي يتمتع بها أصحاب برج الميزان، إلا أنّ لديه عيوب مختلفة نذكر منها الآتي:

1- المبالغة في المجاملة: حيث يسعى إلى تحقيق أهدافه والوصول لها عن طريق المجاملة، فهو لا يعبر عن رأيه بصراحة وصدق، فيجب الحذر من الوقوع في شباكه، ويجب التأكّد أنّ حبّه صادق.

2- متسرّع ومتردّد: لا يستطيع أتخاذ قراره بشكل حاسم؛ فيما يتعلّق بالأمور الشخصية، ويتّخذ قرارته بشكل متسرع، وعند اتّخاذ قراره يغيّره، فهو لا يثبت على قرار واحد.

3- عدم القيام بمهامه في الوقت المناسب: فهو شخص يكره الالتزام في شيء محدّد، ويكره أن يجبره شخص على شيء، وهذا قد يدفعه إلى تأجيل المهام بشكل مستمرّ وعلى الدوام.

4- يرثي نفسه دائماً: فهو يحب أن يعيش دور المظلوم.

5- حقود: لا ينسى ولا يسامح من ظلمه وجرحه. يتجنّب المواجهات.

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