ما هي أسباب الشعور بغثيان الحمل؟

تعتبر أسباب الشعور بالغثيان اثناء الحمل غير واضحة، ولكن يعد هرمون الحمل (HCG) من أهم الأسباب في حدوث الغثيان، حيث ينتجه الجسم بمجرد أن تعلق البويضة في جدار الرحم.

وهناك أسباب أخرى للشعور بالغثيان ومنها:

هرمون الأستروجين الذي يرتفع خلال فترة الحمل

تصبح المعدة أكثر تحسسا وخاصة عند محاولاتها للتكييف على وضع الحمل الجديد

ردة فعل جسدي في الجسم نتيجة للتعب والارهاق المصاحب لفترة الحمل.

متى يبدأ الشعور بالغثيان وكم من الوقت يستمر؟

يبدأ الغثيان عادة من الاسبوع الرابع الى الثامن، ومن المتوقع أن يهدأ ما بين الأسبوع الثالث عشر والرابع عشر.

من الممكن أن يبدأ بوقت معين ويستمر لوقت أطول اعتمادا على الحالة، ويحدث في فترات الصباح الباكر أو خلال اليوم بأكمله.

هل هناك مخاوف من غثيان الحمل؟

على الرغم من أن الغثيان اثناء الحمل من الأمور الطبيعية التي تصيب النساء، لكن اذا كنت تعانين من الغثيان والقيء الشديد، والعلاجات السابق ذكرها لم تفلح معك، عليك فورا مراجعة الطبيب الخاص بك.