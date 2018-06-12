تعرف على فوائد غذاء ملكات النحل للغدة الدرقية

فوائد غذاء ملكات النحل

كشفت دراسة علمية حديثة عن قدرة غذاء ملكات النحل على علاج أحد أشهر أمراض المناعة الذاتية التي تنتج عن زيادة إفرازات الغدة الدرقية وهو داء "غريفز"، حيث أظهرت الدراسة قدرة غذاء ملكات النحل على التقليل من فرط هرمونات الغدة الدرقية .

وبشكل عام، يقدم غذاء ملكات النحل مجموعة متعددة من الفوائد الصحية لجسم الإنسان فهو يحتوي على البروتين بنسبة جيدة تساعد في إعادة بناء الخلايا كما أنه يستخدم كعلاج للحساسية، وللحفاظ على العظام، ويقاوم علامات التقدم في السن، ويحسن من عمل الجهاز المناعي للجسم، كما أنه مفيد للبشرة، ويستخدم كمحسن لعملية الهضم، ويفيد في علاج بعض حالات مرض السكري.

فوائد أخرى لغذاء ملكات النحل:

العيون: أظهرت دراسات حديثة قدرة غذاء ملكات النحل على الحفاظ على السائل الدمعي داخل العين مقارنة بالعسل فيعزز ذلك من دورة كمانع لحدوث جفاف العين.

سن انقطاع الدورة: أظهرت نتائج الدراسات الحديثة أن تناول غذاء ملكات النحل بمقدار 1000 ملغرام بشكل يومي لمدة شهرين له دور فعال في التقليل من أعراض سن اليأس.

مرض السكري: في دراسات أجريت على 50 مريض من مرضى السكري من الدرجة الثانية ظهرت قدرة غذاء ملكات النحل على التقليل من نسبة سكر الدم وذلك بعد إعطاء المرضى غذاء ملكات النحل كمكمل غذائي بجرعة 1000 ملغرام يوميا لمدة 8 أسابيع.

خصوبة الرجال: في تجارب أجريت على الفئران أظهرت قدرة غذاء ملكات النحل في الحفاظ على جودة الحيوانات المنوية كما أظهرت الدراسات قدرة غذاء ملكات النحل على التغلب على مشاكل الخصوبة عند مرضى السكري.

الجهاز المناعي: أظهر استخدام غذاء ملكات النحل القدرة على التحسين من وظائف الجهاز المناعي ومقاومة أعراض عديد أنواع الحساسية.

الجهاز الهضمي: غذاء ملكات النحل يحتوي على أحد أنواع البكتريا المفيدة لصحة الجهاز الهضمي .

البشرة: يساعد غذاء ملكات النحل على حماية البشرة من آثار التقدم في السن عن طريق تحفيزه لإنتاج الكولاجين.