عزيزتي الأم: هل يجب غسل ملابس الأطفال الرضع قبل ارتدائها؟

اختيار المنظف المناسب للمواليد الجدد ضروري

لا شك أن هناك سعادة خاصة ترافق القيام بالتسوق لشراء مستلزمات وملابس المولود الجديد، ولكن ما لا تعرفه الكثير من الأمهات هو مدى أهمية غسيل هذه الملابس قبل وضعها على بشرة الأطفال حديثي الولادة.

وفقا لخبراء الجلد وأطباء الأطفال، تتعرض الملابس الجديدة للملوثات مثل الجراثيم والغبار أثناء نقلها أو عرضها في المحال التجارية ، بالإضافة الى العطور أو المساحيق التي توضع على الثياب للحفاظ عليها.

لذا ينصح بضرورة غسل ملابس الأطفال الجديدة قبل ارتدائه، تجنبًا للإصابة بالأمراض الجلدية والحفاظ على بشرتهم الرقيقة.

نصائح هامة عند غسل ملابس الاطفال الرضع:

استخدام المنظفات الخالية من العطور والمخصصة للمواليد الجدد ويفضل العضوية.

غسل ملابس الاطفال لوحدها وليس مع ملابس الأسرة.

اتباع إرشادات الغسيل على ملابس الأطفال، للحفاظ عليها وعدم تعريضها للتلف.

شطف الملابس مرتين باستخدام الماء، لضمان التخلص من بقايا آثار مسحوق الغسيل.

استخدام الخل الأبيض أثناء الغسيل بدلًا من المنعمات الصناعية، للحافظ على نعومة ونظافة ملابس طفلك.