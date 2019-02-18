غلاب جامون (حلوى هندية)

غلاب جامون (حلوى هندية) شهية وسريعة التحضير

المكونات:

كوب حليب بودرة

1/2 كوب دقيق ذاتي الاختمار

1/4 كوب سميد ناعم

3/4 كوب ماء

1/4 كوب حليب سائل

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

2 ملعقة كبيرة زبدة سائلة

1/2 ملعقة صغيرة قرفة او جوزة الطيب

1/4 ملعقة صغيرة حبهان مطحون

لوز أو صنوبر مقشر

زيت نباتي للقلى

شربات (الشيرة)

الطريقة:

إخلطي المكونات جيدًا ثم اعجني بالماء والحليب.

شكلي كور متوسطة الحجم ثم اقلي في الزيت الساخن تمامًا مثل لقمة القاضي.

إسقيها بالشيرة ثم رصي في طبق التقديم وانثري حبات الصنوبر على الوجه.

أتركيها تبرد وقدميها بالهنا والشفا.